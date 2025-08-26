Le journaliste sportif et responsable syndical à la RTG, Daouda Bah, a été violemment agressé ce lundi 25 août 2025 en fin d’après-midi, au quartier Bomboly, dans la commune de Ratoma, alors qu’il tentait de regagner son domicile.

Pris pour cible lors d’une manifestation de jeunes, il a été gravement blessé à l’œil gauche, perdant malheureusement son usage. Admis d’urgence au CHU Donka, le journaliste a reçu ce mardi 26 août la visite du ministre de l’Information et de la Communication.

Au chevet de la victime, Fana Soumah a condamné avec fermeté cette agression. « Nous dénonçons cette attitude de jeunes manifestants hors-la-loi qui s’attaquent à de paisibles citoyens », a-t-il déclaré.

Le ministre a par ailleurs salué le professionnalisme du corps médical de Donka et remercié l’administration hospitalière pour la qualité des soins prodigués. Il a rassuré la famille du journaliste quant aux dispositions prises par son département, en collaboration avec le ministère des Finances, pour assurer une prise en charge médicale complète.

Aux côtés du ministre, plusieurs collègues, notamment la directrice générale de la RTG, Makemè Bamba, étaient mobilisés pour apporter leur soutien moral à Daouda Bah, dont l’engagement professionnel et syndical est unanimement salué au sein de la maison de presse publique.