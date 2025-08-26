Invité de RFI Afrique, Abdoul Sacko, coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée (FFSG), a dénoncé la répression accrue visant les acteurs de la société civile sous le régime de transition.

Évoquant les enlèvements répétés de militants, il a cité notamment Foniké Mengué, Billo Bah, Habib Marouane Camara, Saadou Nimaga, ainsi que d’autres anonymes :

« Quand je pense à mes camarades détenus, je me demande si ceux qui nous enlèvent, qui nous menacent, mesurent la douleur infligée à leurs familles. L’illusion d’un coup d’État porteur de liberté s’est transformée en prison à ciel ouvert pour tous les Guinéens », a-t-il affirmé.

Sacko a par ailleurs rappelé sa propre expérience. Le coordinateur du FFSG avait été enlevé à son domicile, en banlieue de Conakry, le mercredi 19 février, par des hommes encagoulés. Retrouvé quelques heures plus tard par des paysans dans la préfecture de Forécariah, au sud-est de la capitale, il gisait dans un état critique, laissé pour mort après avoir été violemment battu. Cet épisode, souligne-t-il, illustre la gravité des pratiques en cours : « J’ai moi-même été victime de techniques de torture et de menaces de mort. Alors j’imagine dans quelles conditions se trouvent mes collègues. »

L’activiste appelle la communauté internationale à « conjuguer des efforts pour défendre la dignité humaine et le respect des lois ».

Interrogé sur les récentes déclarations de l’ancien député pro-Alpha Condé Taliby Dabo, désormais rallié au CNRD, qui a affirmé que certains militants disparus, dont Foniké Mengué et Mamadou Billo Bah, étaient toujours en vie, Abdoul Sacko a accueilli la nouvelle avec un mélange de soulagement et de prudence : « C’est déjà une bonne nouvelle d’apprendre qu’ils vivent. Mais il s’agit aussi d’une piste sérieuse qu’il ne faut pas négliger, car elle émane d’une personnalité qui pourrait avoir accès aux secrets des autorités. »