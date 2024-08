Une manifestation a eu lieu ce lundi 26 août 2024 dans la matinée, au quartier Coléah, non loin du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Des jeunes massivement mobilisés exigent des éclaircissements sur la mort de Fakémo Mara.

“Justice pour Mara, Colonel Gassim assassin, nous ne sommes pas en sécurité”, scandaient ces jeunes manifestants qui ont envahi les rues de Coléah. Leur ami, Fakémo Mara, serait décédé dans des circonstances suspectes liées à une accusation de viol impliquant la fille du Directeur général adjoint de l’administration pénitentiaire, le Colonel Gassim. Les protestataires réclament une enquête approfondie et la punition des responsables de ce qu’ils considèrent comme “un assassinat”.

La manifestation a été de courte durée, car l’intervention des agents de maintien de l’ordre a entraîné l’usage de gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Interrogé sur place, un manifestant a déclaré : « Nous ne sommes pas là pour la violence, mais pour exiger justice pour notre ami. Ils l’ont tué de sang-froid, et les responsables doivent être jugés. »

“C’est mon joueur, il était dans mon équipe de football. On m’a appelé un jour pour m’informer qu’il était à Donka avec des fractures aux bras et aux jambes. On m’a dit que c’était parce qu’un colonel nommé Gassim aurait appris que mon petit donnait de l’argent à sa fille, et qu’ensuite il aurait porté plainte contre lui auprès du chef du quartier de Coleah. Il était 17h, et le chef de quartier leur aurait demandé d’attendre le lendemain. J’ai passé plus de 20 ans, je ne saurais dire exactement si mon petit a violé la fille. Nous demandons justice”,a expliqué Mohamed Alhassane Camara.

En marge de cette protestation, un jeune a été grièvement blessé. Pour l’heure, aucune interpellation n’est à signaler. Les manifestants ne comptent pas renoncer à leur revendication.