Alors que de fortes pluies s’abattent depuis ce samedi matin sur la capitale guinéenne et plusieurs régions de l’intérieur du pays, l’Agence Guinéenne de la Sécurité Routière (AGUISER), relevant du ministère des Transports, alerte les usagers sur la dégradation inquiétante des conditions de circulation.

Dans un communiqué, elle indique qu’à Conakry, plusieurs axes sont actuellement jugés dangereux en raison d’inondations, de chaussées glissantes, de visibilité réduite et de la chute de câbles électriques. Les zones particulièrement affectées incluent Cosa, Matoto, Bambéto, Dabondy, Sonfonia, Lambanyi (Centre commercial), le pont de Kobaya, celui de Yattaya-Fossidet, ainsi que l’axe Nongo – pont de Kiridi, Sangoyah – Génie Militaire, sans oublier le passage sous le pont de l’aéroport et Sig Madina.

En dehors de la capitale, les préfectures de Kindia, Mamou, Labé et Kankan sont également touchées par des intempéries qui compromettent la sécurité routière.

Face à cette situation, l’AGUISER recommande vivement d’éviter tout déplacement non essentiel jusqu’à une amélioration des conditions météorologiques. Elle invite les conducteurs à redoubler de prudence : réduire la vitesse, maintenir une distance de sécurité et utiliser les feux de croisement. Les piétons, eux, sont exhortés à éviter les eaux stagnantes, les caniveaux et à se tenir éloignés de tout câble tombé au sol.

« Nous appelons chacun à faire preuve de responsabilité et de vigilance pour éviter les accidents », souligne l’AGUISER, qui assure suivre de près l’évolution de la situation.