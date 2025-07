Cinq mois après son enlèvement à son domicile, suivi d’actes de torture et laissé pour mort, le coordinateur du Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG), Abdoul Sacko, demeure en convalescence. Dans une déclaration rendue publique ce 25 juillet 2025, la plateforme citoyenne alerte sur la dégradation de son état de santé et dénonce l’absence d’enquête ouverte à ce jour.

Selon le FFSG, les derniers examens médicaux réalisés en juillet, notamment une électroneuromyographie conduite par un cabinet spécialisé en neurologie, ont révélé une origine neurologique aux douleurs musculaires persistantes de M. Sacko. Ces douleurs, localisées de la tête aux membres supérieurs, sont particulièrement aiguës du côté droit. Le patient suit actuellement des séances de kinésithérapie ciblant notamment le cou, les bras et les côtes.

Le Forum précise que la gravité de la situation a été sous-estimée au départ. Outre des contusions dorsales, des ecchymoses aux bras et des lésions visibles sur les dix doigts, les douleurs récurrentes au niveau de la tête laissent penser que des techniques de torture particulièrement violentes ont été utilisées pendant les périodes où M. Sacko était inconscient.

« Malgré l’ampleur des sévices subis et les preuves médicales accablantes, aucune enquête officielle n’a été ouverte par les autorités compétentes depuis plus de cinq mois », déplore le FFSG, qui regrette le silence persistant des institutions judiciaires et sécuritaires du pays.

Tout en saluant l’engagement des médecins, des avocats, des médias, des organisations de défense des droits humains et des citoyens mobilisés autour du cas Abdoul Sacko, le Forum des Forces Sociales de Guinée garde l’espoir qu’avec une prise en charge médicale soutenue, son coordinateur pourra reprendre ses activités au service de la République et de la défense des droits fondamentaux.