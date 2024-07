La disparition de Billo Bah et de Foniké Mengué soulève des préoccupations majeures tant au niveau national qu’international. Invité dans le journal de France 24, Bah Oury s’est exprimé sur ce sujet.

Au micro de France 24, Bah Oury a tenté de défendre les autorités guinéennes en affirmant que cette affaire n’est pas représentative des avancées positives réalisées en Guinée. Selon lui, les efforts du gouvernement pour améliorer la situation économique et restaurer des normes de gouvernance ne devraient pas être occultés par des incidents de ce type. Il a insisté sur le fait que les autorités ne souhaitent pas créer des situations qui pourraient nuire à ces efforts.

En ce qui concerne la disparition de Billo Bah et Foniké Mengue, le Premier ministre a souligné que le communiqué du Procureur général était clair : « l’État doit prendre des mesures pour retrouver les citoyens disparus». Il a précisé que le parquet, le ministre de la Justice et les forces de défense et de sécurité «sont chargés de mener les enquêtes nécessaires pour localiser ces activistes, s’assurer de leur sécurité et, le cas échéant, les ramener sains et saufs».

Cette déclaration intervient alors que la communauté internationale suit de près le développement de cette affaire, avec des appels croissants pour que la Guinée garantisse la transparence et le respect des droits humains dans la résolution de ce dossier.