Le vice-coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée (FFSG), Boubacar Biro Barry, a réagi au refus d’enrôlement des leaders politiques Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré en Côte d’Ivoire, dans le cadre du recensement biométrique. Il dénonce une politisation excessive de l’opération, censée établir un fichier électoral fiable.

Selon plusieurs sources, les deux anciens Premiers ministres ont été empêchés de s’enrôler à l’ambassade de Guinée à Abidjan, sur instruction du représentant diplomatique. Pour Biro Barry, cette décision traduit une volonté manifeste d’écarter ces figures majeures de la vie politique nationale du processus électoral à venir.

« Je pense qu’il ne faut pas politiser le processus de recensement en cours. Il s’agit, avant tout, d’un recensement à caractère d’état civil, qui sera ensuite intégré au fichier électoral. Malheureusement, certains cherchent à en faire un débat politique », déplore-t-il.

Pour cet acteur de la société civile, la Guinée doit se concentrer sur ses véritables priorités .« Nous avons tellement de défis à relever que nous ne pouvons pas nous permettre d’en créer de nouveaux. Nos efforts devraient se concentrer sur la résolution des problèmes sociopolitiques qui minent notre pays », estime Biro Barry.

Il a insisté également sur le caractère inaliénable de la citoyenneté des deux leaders. « On ne peut pas remettre en cause la nationalité de Cellou Dalein Diallo et de Sidya Touré. Ce sont des Guinéens à part entière, et sauf preuve de perte de nationalité, ils doivent jouir des mêmes droits que tous les autres citoyens. »

Revenant sur le contexte de leur résidence temporaire à l’étranger, il appelle les autorités à faire preuve de hauteur. « Leur présence hors du territoire est liée à un contexte d’insécurité, ce qui peut se comprendre. L’État doit faire preuve de maturité et accepter la contradiction. Il est le garant de l’unité nationale et de la stabilité. À ce titre, il doit chercher à résoudre les problèmes, pas à en créer. »

Et de poursuivre : « En empêchant certains leaders politiques de se faire recenser, on donne du crédit aux rumeurs selon lesquelles l’objectif serait de les écarter du processus électoral. Ce n’est pas ainsi qu’on régénère la classe politique. En Guinée, beaucoup de crises sont fabriquées de toutes pièces. »

Enfin, Biro Barry interpelle le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD) sur sa responsabilité dans la régulation du champ politique . « En tant que tuteur des partis politiques, le MATD a un rôle crucial à jouer. S’il accomplissait convenablement sa mission, de nombreuses tensions seraient évitées. Il faut tout faire pour ne pas nourrir les critiques contre la transition », a-t-il conclu.