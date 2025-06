À la suite du décès tragique de trois jeunes à Kéïtayah, lié à la consommation de la drogue « kush », une vaste opération conjointe de la police et de la gendarmerie a été menée ce mercredi 25 juin 2025 dans plusieurs quartiers sensibles de la haute banlieue de Conakry.

Selon la Direction générale de la police nationale, l’opération vise à démanteler les réseaux de vente et de consommation de stupéfiants dans le Grand Conakry. Au total, 31 individus considérés comme suspects ont été interpellés.

« Ces opérations, menées dans des repaires de bandits à Fofomèrè, Kountia Bas-Fond et Kéïtayah, font suite à la mort de trois jeunes consommateurs de la drogue kush survenue à Kéïtayah le mardi 24 juin », précise un communiqué officiel. « Elles ont permis l’arrestation de trente-et-un (31) individus de moralité douteuse. Plusieurs quantités de stupéfiants de diverses natures ainsi que des armes blanches ont été saisies. »

La direction générale de la police nationale se veut rassurante et affirme sa détermination à lutter sans relâche contre toutes les formes de délinquance. Elle appelle également les citoyens à soutenir ces actions de sécurisation.

« La Police nationale reste fidèle à sa mission de protection des personnes et des biens », conclut le communiqué, tout en invitant la population à collaborer en signalant tout comportement suspect via le numéro vert 117, accessible gratuitement 24h/24 et 7j/7.