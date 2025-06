La sous-préfecture de Bissikrima, située à une vingtaine de kilomètres de la commune urbaine de Dabola, a été frappée par un drame dans la soirée du mardi 24 juin 2025. Une forte pluie, accompagnée d’éclairs violents, a provoqué la mort de trois femmes et fait une dizaine de blessés, selon les informations recueillies sur place.

L’incident s’est produit aux environs de 14 heures, alors que les victimes étaient regroupées sous un hangar à proximité du marché local pour s’abriter de la pluie qui s’était déclenchée aux alentours de 11 heures. C’est là qu’un éclair fatal est descendu sur elles.

Contacté le lendemain, mercredi 25 juin, par nos confrères de la RTG, Moussa Fofana, frère cadet de l’une des victimes, a témoigné avec émotion. « C’est aux environs de 14 heures que la foudre est descendue sur ma grande sœur Matta Fofana. Il a commencé à pleuvoir à 11 heures et cela a continué jusqu’à 17 heures. Elle était accompagnée d’une grande foudre et c’est une des foudres qui est descendue sur ma grande sœur et deux autres femmes. Elles ont toutes rendu l’âme », a-t-il raconté.

Moussa Fofana avance une hypothèse sur l’origine de cette tragédie. « Chez nous il est interdit de porter un téléphone allumé quand il pleut. Et malheureusement, ma sœur ainsi que les deux autres femmes avaient toutes sur elles leurs téléphones. Donc on peut déduire que c’est ce qui a été la cause de la descente de la foudre sur elles », a-t-il estimé.

Ce drame n’est pas un cas isolé dans cette localité. À chaque saison des pluies, des décès dus à la foudre sont enregistrés. Moussa Fofana en appelle donc aux autorités pour une action concrète.

« Au nom de la population de Bissikrima, je lance un appel au chef de l’État, le président Mamadi Doumbouya, de nous venir en aide. Il n’a que nous aider à avoir des matériels qui peuvent lutter contre la foudre. Chaque année nous perdons des parents. L’année passée nous avons aussi enregistré des morts par l’effet de la foudre. Le Président a beaucoup fait pour la sous-préfecture de Bissikrima. Nous lui demandons de plus de nous aider à lutter contre la foudre en cette période de grandes pluies », a-t-il plaidé.

D’après lui, l’année dernière, quatre personnes avaient perdu la vie dans deux districts relevant de la même sous-préfecture, toujours à cause de la foudre.