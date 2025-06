Dans une adresse solennelle prononcée depuis la cité du Vatican ce mercredi 25 juin 2025, le pape Léon XIV a lancé un appel pressant à la communauté internationale, en réaction aux événements tragiques survenus récemment au Proche-Orient. Dans son message, il a invité à rompre avec toute logique d’arrogance et de vengeance, exhortant à « choisir résolument la voie du dialogue, de la diplomatie et de la paix ».

Cette intervention du souverain pontife intervient alors qu’un fragile cessez-le-feu vient d’entrer en vigueur entre l’Iran et Israël, à la suite de douze jours d’hostilités ayant fait plusieurs morts de part et d’autre, ainsi que d’importants dégâts matériels. Ce cessez-le-feu a été obtenu sous l’égide d’une médiation menée par les États-Unis.

« Nous continuons à suivre de près et avec espoir l’évolution de la situation en Iran, en Israël et en Palestine. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée, ils n’apprendront plus la guerre », a-t-il déclaré, reprenant les paroles du prophète Isaïe, citées également par Vatican News, le site officiel du Saint-Siège.

Le pape Léon XIV a souligné l’urgence de faire entendre « cette voix du Très-Haut », espérant que « les blessures causées par les actes sanglants des derniers jours soient guéries ». Il a renouvelé son appel au rejet de toute logique de vengeance, insistant sur la nécessité de s’engager sur le chemin du dialogue et de la paix.

Par ailleurs, le souverain pontife a exprimé son indignation après l’attentat-suicide survenu dimanche dernier dans l’église Saint-Élie à Damas, qui a fait 22 morts et plus de 60 blessés.

« Aux chrétiens du Moyen-Orient, je suis proche de vous, toute l’Église est proche de vous, après le lâche attentat terroriste de dimanche dernier. Nous confions les victimes à la miséricorde de Dieu et élevons nos prières pour les blessés et leurs familles », a-t-il assuré.