Le procès de Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense nationale de Guinée, a été réouvert ce mercredi 26 juin 2024. Cependant, la procédure ne peut pas évoluer en raison d’un blocage causé par l’absence de ses avocats.

Depuis plusieurs mois, le procès est retardé à cause de l’absence persistante des avocats de Mohamed Diané. Son principal avocat, Maître Ciré Clédor Ly, a exprimé des doutes sur la possibilité pour son client de bénéficier d’un procès juste et équitable devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Par conséquent, il a boycotté la procédure.

Les tentatives du président de la chambre de jugement de la CRIEF, Yacouba Conté, pour désigner un autre avocat pour la défense de M. Diané, ont échoué. Le bâtonnier Me Mamoudou Souaré Diop a refusé de désigner un nouvel avocat, arguant que les avocats initiaux ne s’étaient pas formellement retirés du dossier. La dernière demande du président Conté est restée sans réponse.

Le ministère public, représenté par le substitut du procureur spécial Malick Marcel Oularé, estime que la question de la constitution d’un nouvel avocat n’est pas nécessaire et demande que le débat se poursuive sans avocat. Selon M. Oularé, c’est M. Diané lui-même qui a demandé à son avocat de ne pas se présenter à l’audience, ce qui signifie que l’ancien ministre ne peut être considéré comme quelqu’un de sans avocat.

“Monsieur le Président, c’est ce que nous avons soutenu depuis que cette question de suspension de la participation de l’avocat du prévenu s’est posée. Je crois que l’article 13 de l’ordonnance sur la création, l’organisation et le fonctionnement de la CRIEF est très clair, c’est-à-dire pour un prévenu qui est poursuivi devant votre cour, il doit forcément avoir un avocat, il doit constituer un avocat et pour le cas de M. Diané, il a constitué un avocat, Maître Ciré Clédor Ly, qui l’a défendu pendant un bon moment. Après plusieurs séries de renvois, c’est à la dernière minute qu’il vient soulever cette question de suspension de sa participation à l’audience sans invoquer un motif valable. C’est pourquoi, Monsieur le Président, nous allons réitérer notre demande de mettre de côté la constitution d’un autre avocat et ordonner que ce débat soit repris”, a martelé Marcel Malick Oularé.

Malgré les arguments du parquet, l’article 13 de l’ordonnance portant création et fonctionnement de la CRIEF exige la présence d’un avocat aux côtés de toute personne poursuivie devant la juridiction. Cela rejoint le Code de procédure pénale guinéen en son article 1257, qui stipule que “toute personne suspectée ou poursuivie, soumise à une mesure privative de liberté a le droit à l’assistance d’un avocat.”

En conséquence, tant que l’ancien ministre de la Défense nationale ne rappelle pas son avocat, la procédure ne pourra pas évoluer. Car Dr Diané insiste qu’il ne renonce pas à son droit d’être jugé en présence de son avocat mais avant, il exige l’application des décisions antérieures rendues en sa faveur.

“Sans mon avocat, je n’ai rien à dire. Je veux être jugé mais en tant qu’homme libre. Je demande l’application des premières décisions qui m’accordent la liberté. J’ai déjà des avocats qui m’ont défendu, qui ont obtenu des résultats. Je n’ai rien à dire tant que les décisions judiciaires qu’ils ont obtenues ne sont pas exécutées”, a déclaré le prévenu.

Après une pause qui a duré une heure, le juge Yacouba Conté a renvoyé l’affaire au 1er juillet 2024 en raison de la non présence des avocats de Mohamed Diané.

À rappeler que l’ancien ministre de la Défense nationale sous le régime d’Alpha est poursuivi pour des faits présumés de détournement des deniers publics, d’enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. Depuis le 6 avril 2022, il est en détention provisoire à la Maison centrale de Conakry.