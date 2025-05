Sous le feu des critiques après la sortie de sa chanson controversée “Golo guèmé”, l’artiste guinéen Singleton a décidé de sortir du silence. Accusé de se distancier des réalités populaires en affichant un soutien appuyé au président de la transition, Mamadi Doumbouya, le chanteur a profité de son passage ce dimanche 25 mai 2025 à l’AG Foutti-Laffidi, pour clarifier sa position.

A l’entame, il a rejeté toute accusation d’alignement opportuniste et affirme être fidèle à ses convictions artistiques et citoyennes. « J’entends les gens dire qu’un artiste doit être du côté du peuple. Mais moi, je suis du côté du peuple. En Guinée, on trompe toujours le peuple », a lancé Singleton d’un ton ferme, en réponse à ceux qui l’accusent de se compromettre avec le pouvoir.

À contre-courant de nombreux artistes qu’il accuse de chercher à plaire à l’opinion publique, Singleton revendique une posture assumée, qu’il qualifie de sincère « Je ne suis pas un artiste suiviste. Il y a aujourd’hui des artistes qui veulent chanter ce que les gens veulent entendre.

Tandis qu’il y en a d’autres, comme moi, qui sont convaincus de ce qu’ils font », a-t-il ajouté.

Originaire de Conakry, le chanteur dit comprendre les réalités guinéennes et réaffirme son choix d’accompagner le président actuel.

« Je suis convaincu de ce que je fais pour ce président. Je suis né et j’ai grandi à Conakry, je sais ce que je fais », a insisté l’artiste.

Dans son intervention, Singleton a également dénoncé ce qu’il considère comme une instrumentalisation politique récurrente de la misère populaire. « Malheureusement, le peuple se fait tromper par certains politiciens qui ne visent que leur intérêt, pour que ce peuple continue de faire les mêmes erreurs depuis des années », a-t-il estimé.

Revenant sur l’histoire politique du pays, l’artiste a critiqué la tendance à diaboliser tous les régimes successifs : « On a tendance à dire ici que le régime de Sékou Touré n’était pas bon, Lansana Conté est venu, on a dit qu’il n’était pas bon, Alpha Condé aussi. Aujourd’hui, on n’acceptera jamais qu’on dise que celui qui était là est mieux que Mamadi Doumbouya. Tout ça, c’est parce que le peuple a toujours été trompé, et il faut mettre fin à cela. »

Avec cette sortie, Singleton vient ainsi de couper court aux accusations et réaffirmer son identité artistique. Selon lui, un artiste engagé, au service de ses idées, ne cessera jamais de susciter la polémique.