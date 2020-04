JOB : Chef Service de communication | Primature de la République de Guinée

Publicité

En application de la Loi 025 du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l’Administration publique, la Primature s’est dotée d’un Service de communication et de Relations publiques. La création de ce Service répond, d’une part, au besoin d’informer objectivement l’opinion publique sur les activités de la Primature et, d’autre part, de promouvoir les politiques publiques mises en place par le Gouvernement et donner plus de visibilité à leurs résultats.

