L’Université Koffi Annan de Guinée a accueilli, ce jeudi 26 mars 2026, la deuxième édition de son cycle annuel de conférences consacré au débat d’idées. Placée sous le thème « Immersion dans l’histoire des grands empires médiévaux d’Afrique subsaharienne : du IXe au XVIe siècle », la rencontre s’est articulée autour de l’ouvrage L’eunuque et l’empereur de Solo Niaré.

À l’origine de cette initiative, Lamine Camara, sociologue et responsable de département, explique vouloir renforcer la formation intellectuelle des étudiants. « Nous avons constaté que les jeunes n’ont pas d’engouement pour la lecture. Donc nous avons initié ce programme pour les amener aux livres et faire un travail de restitution avec les auteurs. On ne peut pas être communicant ou sociologue sans avoir une assise intellectuelle solide. Le journalisme exige aussi une base de réflexion pertinente. Aujourd’hui, nous constatons que les jeunes lisent de moins en moins, et cela pose un problème », dit-il.

Il précise également la démarche pédagogique adoptée : « Nous avons décidé d’inviter des auteurs dont les ouvrages sont en lien avec nos orientations, d’acheter ces livres et d’amener les étudiants à les lire avant d’échanger directement avec les auteurs. Ce travail de restitution est essentiel pour leur formation.»

Selon lui, le choix du livre de Solo Niaré s’inscrit pleinement dans cette vision. « On ne peut pas faire de la communication sans connaître les réalités culturelles des sociétés. Ce livre, qui aborde l’histoire médiévale de l’Afrique au-delà de la Guinée, permet aux étudiants de mieux comprendre leur environnement et de se situer dans une perspective continentale.»

Face à un public composé d’étudiants, d’enseignants et de responsables universitaires, l’auteur est revenu sur les motivations de ses 23 années de recherche. « Je suis parti sur un concept qui est de me saisir du narratif. Pourquoi ? Parce qu’il y a un constat réel : beaucoup écrivent aujourd’hui sur notre histoire, connaissent bien notre sociologie et notre culture, mais les interprétations ne sont pas toujours véridiques sur ce que nous sommes », a-t-il expliqué.

S’appuyant sur sa maîtrise des langues locales et des traditions orales, il a plaidé pour une réappropriation du récit historique par les Africains. « Nous avons tous la même source qui est la source orale. Ceux qui ont écrit sur nous se sont souvent limités à des récits indirects. Pourtant, nos traditions, nos contes, nos légendes, nos devinettes portent aussi l’histoire. Il faut les saisir. C’est le bon moment d’aller vers les anciens qui sont en train de partir. On dit souvent que chaque vieillard qui meurt en Afrique est une bibliothèque qui brûle, et c’est une réalité. Il faut enregistrer, conserver et transmettre pour la postérité. »

Présent à la rencontre, le fondateur de l’institution, Ousmane Kaba, a salué une initiative qui participe à la réappropriation du récit historique africain. « C’est une œuvre romanesque, mais aussi une fresque historique. C’est un prétexte pour raconter notre histoire à la jeune génération, en partant des grands empires comme le Ghana, le Mali ou encore le Songhaï », a-t-il souligné, avant d’insister : « Il est essentiel que notre histoire ne soit plus racontée uniquement par ceux qui nous ont dominés. L’Afrique a une histoire riche, transmise de génération en génération, et nous devons en être fiers. Il appartient à la jeunesse de se l’approprier et de la faire vivre. »

Dans l’assistance, l’intervention a suscité un accueil favorable. Hadja Djéné Mama Kaba, professeure et socio-anthropologue, a salué la qualité de la conférence. « L’auteur a été à la hauteur. Rien que le courage de faire ce travail doit inspirer les jeunes. Nous voulons voir davantage d’initiatives comme celle-ci », a-t-elle affirmé, avant d’adresser un message à la jeunesse : « Je conseille aux jeunes de se former sérieusement. Un pays ne peut pas se développer sans ressources humaines de qualité. Il ne suffit pas de chercher des notes, il faut acquérir le savoir. »

Les étudiants ont également exprimé leur satisfaction. Hadihatou Kaba, étudiante en première année communication, confie : « Moi qui n’étais pas trop littérature à la base, j’ai commencé à m’y intéresser récemment. C’est toujours une satisfaction pour moi d’en apprendre davantage, surtout sur mon continent. »

Au terme de la rencontre, étudiants et encadreurs ont souligné l’importance de ces espaces de dialogue, qui permettent de revisiter l’histoire africaine tout en développant l’esprit critique des apprenants. Avec cette deuxième édition, l’Université Koffi Annan de Guinée entend inscrire durablement ce rendez-vous dans son agenda académique, en faisant du livre, de la réflexion et du débat des piliers de la formation universitaire.