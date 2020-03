COVID-19: Le ministère de l’information annonce des mesures pour les médias

C’est à travers une lettre circulaire datée du 26 mars 2020 et adressée à tous les médias publics et privés que le ministre de l’Information et de la Communication Amara Somparé a annoncé des dispositions prises par son département dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.

Dans cette circulaire, le ministre invite l’ensemble des professionnels des médias du service public et privé à respecter rigoureusement les mesures édictées dans cette lettre dont entre autre:

Il est demandé à l’ensemble des professionnels des médias, de recueillir, traiter et partager des informations pertinentes et vérifiées afin de ne pas alarmer la population; Disposer des gels hydroalcooliques sur chaque plateau de télévision et de radio; Respecter la distanciation sociale de 1,5 m; Protéger impérativement tous les équipements de tournage (micros, dictaphones…); Porter un masque chirurgical et des gants; Limiter les invités sur les plateaux au strict nécessaire en privilégiant les interventions téléphoniques; Réduire les effectifs;

En cas de fièvre, de difficultés respiratoires ou tout autres symptômes liés, le ministre invite le personnel des médias d’appeler immédiatement le 115.