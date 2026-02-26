En marge d’une conférence de presse animée ce jeudi 26 février au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l’étranger, le chef de la diplomatie guinéenne a fait le point sur la situation des ressortissants guinéens vivant hors du pays, notamment ceux en situation irrégulière en Allemagne. Face aux interrogations croissantes, Morissanda Kouyaté a défendu une ligne qu’il qualifie de « constante et fondée sur la dignité ».

D’emblée, le ministre a livré des chiffres précis pour situer l’ampleur du dossier. « Il y a aujourd’hui environ 6 000 Guinéens en difficulté en Allemagne, 6 000 compatriotes qui sont en situation d’irrégularité sur le territoire allemand. Sur ces 6 000, depuis quatre mois, 120 sont rentrés en Guinée. Cela montre bien que nous ne sommes pas dans une logique de retours massifs ou précipités », a-t-il affirmé, rejetant toute idée d’expulsions collectives.

Il s’est montré catégorique sur la question des reconduites forcées. « Si c’est pour prendre nos compatriotes, les mettre de force dans des avions et venir les déposer ici comme des colis dont on veut se débarrasser, non. Nous ne voulons pas de cela. Aucune somme d’argent, aucune contrepartie financière ne peut remplacer la dignité d’un Guinéen. La dignité n’a pas de prix. »

Selon le ministre, la pression migratoire ne concerne pas uniquement l’Allemagne. « Il ne faut pas accuser l’Allemagne seule. C’est toute l’Union européenne qui met la pression, parce qu’ils ont aussi leurs contraintes internes et leur opinion publique. Mais nous aussi, nous avons notre peuple et notre responsabilité envers lui. »

Il a par ailleurs révélé avoir opposé un refus catégorique à des propositions de vols groupés. « Certains ont même évoqué l’idée d’un charter qui ramasserait des Guinéens dans plusieurs pays européens pour les renvoyer ensemble. J’ai dit non. Nous ne ferons pas cela. Les Guinéens ne sont pas des marchandises que l’on regroupe pour les expédier. »

La position du gouvernement, insiste Morissanda Kouyaté, est claire : « Les seuls Guinéens que nous admettrons, ce sont ceux qui ont épuisé tous leurs droits dans le pays d’accueil : demande d’asile refusée, recours rejeté, dernier recours également rejeté, et obligation légale de quitter le territoire. »

Il ajoute : « Nous avons même rappelé qu’il existe des juridictions supranationales, notamment la Cour européenne des droits de l’homme. Tant que toutes les voies légales ne sont pas épuisées, nous considérons que les droits ne sont pas totalement consommés. »

Le chef de la diplomatie guinéenne a également évoqué les cas de compatriotes placés en détention administrative. « Nous avons été informés de situations où des Guinéens sont enfermés dans des centres de rétention, parfois dans des conditions difficiles, dans le froid. Nous n’acceptons pas que nos compatriotes soient traités avec indignité. »

Toutefois, précise-t-il : « Lorsque toutes les voies de recours sont épuisées et que la personne est en détention avec une décision définitive de renvoi, nous ne dirons pas : gardez-les indéfiniment en prison. S’ils doivent revenir, ils reviendront. Et s’ils ont commis des fautes là-bas, ils répondront de leurs actes ici, devant la justice guinéenne. »

En conclusion, le ministre des Affaires étrangères a insisté sur la nécessité de préserver un dialogue équilibré avec les partenaires européens. « Nous avons besoin de nos partenaires et ils ont besoin de nous. Mais la coopération doit se faire dans le respect absolu des droits et de la dignité des Guinéens. Nous continuerons à défendre nos compatriotes. Nous résisterons à toute tentative d’expulsions massives ou de traitements contraires à leur dignité. La Guinée assumera ses responsabilités, mais elle ne renoncera jamais au respect de ses citoyens. »