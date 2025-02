Dans le cadre de ses réformes continues du système de l’Enseignement supérieur en Guinée, le ministre Alpha Bacar Barry a lancé ce mercredi 26 février 2025 la Plateforme Unique de Documentation (PLUDOC). La cérémonie s’est déroulée à l’université Gamal Abdel Nasser, dans la salle du CAMES, en présence d’étudiants, d’enseignants et de partenaires du secteur.

La PLUDOC marque une première en République de Guinée et constitue une réponse significative à la problématique de l’accès à la documentation universitaire dans le pays. Cette plateforme numérique permettra aux étudiants, enseignants-chercheurs et chercheurs d’accéder à plus de deux millions de ressources académiques et scientifiques. Ces ressources proviennent de grandes plateformes internationales telles que Carin.info et ScholarVox, mais aussi d’une production locale. Les thèses et mémoires développés depuis la création de la première université guinéenne jusqu’à aujourd’hui seront également numérisés et mis à disposition sur la plateforme.

Dans son discours, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Alpha Bacar Barry, a expliqué que cette initiative découle d’un constat de manque de documentation dans les universités, ce qui affecte directement la qualité de la formation. « Nous avons constaté qu’il y a un déficit de documentation dans les universités, ce qui amoindrit la qualité de la formation. Les bibliothèques physiques n’offrent pas la possibilité à un grand nombre de personnes d’accéder aux ressources disponibles », a-t-il affirmé. Il a également souligné l’importance du développement des moyens numériques pour pallier ces insuffisances et rendre accessible la documentation universitaire à travers des téléphones, ordinateurs et tablettes.

La nouvelle plateforme répond également aux défis démographiques du pays, où la croissance rapide du nombre d’étudiants ne correspond pas toujours à une expansion suffisante des infrastructures universitaires. Selon le ministre Alpha Bacar Barry, il est impératif d’intégrer des solutions numériques dans l’enseignement supérieur, en particulier dans un contexte de pléthore d’étudiants et de manque de couverture nationale. La création de l’ISFAD (Institut Supérieur de Formation à Distance) en université numérique dans les prochains jours s’inscrit également dans cette logique de modernisation et de transformation numérique de l’enseignement supérieur.

Un soutien précieux pour l’enseignement supérieur et la recherche scientifique

Le représentant des Institutions d’Enseignement Supérieur (IES), Pr. Facinet Diakité, a salué l’impact de la plateforme : « Cet outil est un soutien précieux et privilégié pour le système de numérisation de l’enseignement supérieur. Il contribue à l’amélioration de l’employabilité des étudiants et à l’accompagnement des IES dans l’intégration des Travaux Dirigés (TD). » Selon lui, PLUDOC permettra une accessibilité facile et massive des étudiants et des enseignants à la documentation numérique, tout en facilitant le suivi et la gestion des ressources.

Une première en Afrique de l’Ouest

Alpha Diallo, un des partenaires du projet, a également salué l’initiative. « Pour la première fois en Afrique de l’Ouest, un pays se dote d’une plateforme unique de documentation qui permet de gérer à la fois les résultats de recherches dans les bibliothèques partenaires et les productions locales », a-t-il indiqué précisant que les documents sont imprimables, téléchargeables et peuvent être traduits en plusieurs langues. Les thèses et mémoires validés seront directement produits et mis à jour sur PLUDOC.

La plateforme permettra également de gérer les bibliothèques physiques existantes dans les universités, en intégrant les références de ces bibliothèques à travers l’interface numérique, facilitant ainsi les prêts et la gestion des collections. Les étudiants inscrits sur Parcoursup auront accès à la plateforme PLUDOC via leur identifiant et mot de passe.

Une révolution numérique pour l’enseignement supérieur guinéen

Avec la PLUDOC, la Guinée marque un tournant dans la modernisation de son système éducatif. Grâce à cette plateforme, le pays offre à ses étudiants, chercheurs et enseignants un accès direct à une vaste base de données académiques, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le développement de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. Le ministre Alpha Bacar Barry a conclu en affirmant que cette initiative « participe à la transformation numérique et à la modernisation de l’enseignement supérieur, un axe stratégique pour le développement du pays ».

La PLUDOC constitue ainsi un levier essentiel pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur en Guinée, répondre aux défis démographiques et intégrer le pays dans la dynamique mondiale de la digitalisation de la documentation universitaire.