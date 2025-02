Les experts de l’Inspection générale d’État (IGE), auteurs d’un rapport d’investigation sur l’exécution des budgets du ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation entre 2011 et 2021, doivent comparaître ce mercredi 26 février 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Karou Kaba, Justine Bossing, Kaba Sano et Moussa Camara seront appelés à expliquer le contenu de leur rapport, qui met en cause l’ancien ministre Ibrahima Kourouma. Ce dernier a fermement rejeté les accusations, affirmant n’avoir jamais été confronté au document et réfutant en bloc les faits qui lui sont reprochés.

Mohamed V Sankon, coaccusé d’Ibrahima Kourouma, a également nié toute implication. Devant la Cour, il a précisé qu’il n’avait jamais occupé le poste de directeur administratif et financier (DAF) du ministère concerné, contrairement à ce qu’indique le rapport de l’IGE.

Face à ces déclarations, la Cour a ordonné la comparution des experts afin d’éclaircir les zones d’ombre du dossier. Elle a également demandé à la Conservation foncière d’identifier les biens immobiliers appartenant aux prévenus ainsi qu’à leurs épouses et enfants.

Les débats de ce mercredi s’annoncent décisifs. Une confrontation directe entre Ibrahima Kourouma, Mohamed V Sankon et les experts de l’IGE pourrait avoir un impact majeur sur l’issue du procès.