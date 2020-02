Boffa: Alpha Condé inaugure le centre de santé de Mankountan

Alpha Condé a été accueilli par une foule dans la commune rurale de Mankountan ce mercredi 26 février 2020, où il était attendu pour l’inauguration du centre de santé rénové dans la localité.

Cet édifice est composé de plusieurs pavillons. Il contient des dortoirs pour médecins, une morgue et des chambres équipées d’appareils modernes.

Il a coupé le cordon inaugural en compagnie de plusieurs membres du gouvernement.

Le Chef de l’Etat procédera également à l’inauguration et la pose des premières pierres de plusieurs infrastructures sociales de base dans la ville de Boffa, notamment l’hôpital préfectoral de Boffa, rénové et équipé avec tous les pavillons, la pose des premières pierres du marché moderne de de la Commune Urbaine, le port de pêche artisanale de Walia et celui de Boffa centre.

Il terminera son programme par un entretien avec les sages de Boffa.