Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a reconduit ce lundi soir Amadou Oury Bah (Bah Oury) au poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Le décret a été lu en direct à la télévision nationale (RTG) le 26 Janvier 2026.

Cette reconduction fait suite à la démission collective du gouvernement sortant, présentée le jeudi 22 janvier 2026, conformément à la tradition républicaine. Cette démission, remise après l’investiture du président Doumbouya le 17 janvier, marque la fin officielle de la phase transitoire et l’entrée dans les institutions de la Ve République, issue de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.

La liste nominative des ministres est attendue prochainement. Elle permettra d’évaluer l’ouverture politique, la représentativité et les priorités du tandem Doumbouya-Bah Oury dans les domaines clés : relance économique, réforme administrative et consolidation de la paix sociale.