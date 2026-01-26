De nouvelles informations ont émergé après l’incendie meurtrier survenu à Kagbelen, dans la commune urbaine de Dubréka. Le sinistre, dont l’origine demeure inconnue, s’est déclaré dans la nuit du dimanche au lundi, aux environs de 4 heures du matin, dans un atelier de menuiserie situé au quartier Kéléma, faisant trois morts et un rescapé grièvement brûlé.

Les victimes ont désormais été identifiées. Il s’agit d’Oumar Camara, élève en classe de 5ᵉ année, âgé de 10 ans, de Moussa Camara, élève en 7ᵉ année, âgé de 13 ans, tous deux frères, ainsi que d’une troisième victime, un apprenti chauffeur dont l’identité n’a pas encore été formellement établie. Les quatre enfants passaient la nuit dans l’atelier au moment de l’incendie.

Alseny Samoura, assistant du maître menuisier, est revenu sur les circonstances du drame, sans pouvoir en préciser l’origine : « C’est mon maître qui m’a confié ces quatre enfants. On m’a informé à 4 heures du matin qu’il y avait un incendie dans notre atelier. Mais franchement, je ne sais pas quelle est l’origine de cet incendie, parce que chaque jour, en sortant, on coupe le disjoncteur. Sur place, il y a eu trois morts et un rescapé grièvement brûlé. Chaque jour après l’école, ils venaient pour apprendre la menuiserie », a-t-il expliqué, visiblement affecté.

Le propriétaire de l’atelier, Moussa Camara, également père des deux enfants décédés, a livré un témoignage empreint d’émotion : « C’est mon atelier, je réside à Simambossia. Les deux victimes, Oumar et Moussa, sont mes enfants. Quand on m’a informé, avant même que je n’arrive sur les lieux, les corps avaient déjà été transportés dans un centre hospitalier situé au kilomètre 5. Comme l’incendie s’est déclaré tard dans la nuit, avant l’arrivée des sapeurs-pompiers, il était déjà trop tard », a-t-il confié.

Au moment où les équipes de presse quittaient les lieux, les agents de la Croix-Rouge et de la médecine légale, accompagnés des autorités communales, poursuivaient les constatations dans la famille sinistrée, en vue d’établir les causes exactes de cet incendie tragique.