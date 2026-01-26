Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a exprimé de vives inquiétudes face aux politiques migratoires actuellement mises en œuvre aux États-Unis. Il appelle les autorités américaines à garantir le respect de la dignité humaine et de l’État de droit dans la gestion de l’immigration.

Dans une déclaration ferme, Volker Türk dénonce des opérations d’arrestation conduites dans des lieux sensibles et parfois fondées sur de simples soupçons. « Des personnes sont surveillées et détenues, parfois violemment, notamment dans les hôpitaux, les églises, les mosquées, les tribunaux, les marchés, les écoles et même à leur domicile, souvent sur la simple suspicion d’être des migrants sans papiers. Des enfants manquent l’école et leurs rendez-vous chez le pédiatre par peur de ne plus jamais revoir leurs parents », a-t-il déclaré.

Le Haut-Commissaire souligne également que les voix critiques ne sont pas épargnées. « Ceux qui osent s’exprimer ou manifester pacifiquement contre les rafles brutales d’immigrants sont diffamés et menacés par les autorités, et parfois même victimes de violences arbitraires », déplore-t-il.

Se disant profondément choqué par le traitement réservé aux migrants et aux réfugiés, Volker Türk constate une banalisation des abus. « Je suis consterné par les abus et les dénigrements désormais monnaie courante dont sont victimes les migrants et les réfugiés », a-t-il affirmé, avant de s’interroger : « Où est le respect de leur dignité et de notre humanité commune ? »

Selon lui, certaines orientations actuelles favorisent des arrestations arbitraires et des expulsions décidées sans évaluation suffisante des situations individuelles. Tout en rappelant le droit souverain des États à définir leur politique migratoire, il insiste sur le respect strict du cadre légal. « Les États ont le pouvoir d’établir leurs politiques migratoires nationales, mais cela doit se faire dans le strict respect du droit. Le respect des procédures légales est essentiel à la légalité et à la légitimité de toute politique. Le non-respect de ces principes érode plus largement la confiance du public, diminue la sécurité juridique, affaiblit la légitimité des institutions et porte atteinte aux droits individuels. »

Volker Türk appelle ainsi les responsables américains à un changement de cap. « J’appelle les dirigeants américains à tous les niveaux à mettre fin au recours à des tactiques de bouc émissaire qui visent à détourner l’attention et à diviser, et qui exposent davantage les migrants et les réfugiés à l’hostilité et aux abus xénophobes. »

Le Haut-Commissaire s’inquiète par ailleurs de l’usage excessif de la force lors de certaines opérations. « En vertu du droit international, le recours intentionnel à la force létale n’est autorisé qu’en dernier recours contre un individu représentant une menace imminente pour la vie. J’appelle l’Administration à mettre fin aux pratiques qui déchirent les familles », a-t-il souligné.

Enfin, Volker Türk réclame l’ouverture d’enquêtes indépendantes sur les décès survenus en détention et rappelle les engagements internationaux des États-Unis. « Les États-Unis ont l’obligation de respecter le droit international des droits de l’homme et le droit international des réfugiés. L’application des lois sur l’immigration doit toujours respecter les procédures légales, la protection contre la détention arbitraire, le principe de non-refoulement, l’égalité et la non-discrimination, ainsi que la protection de la famille », a-t-il conclu.