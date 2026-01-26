Alors que Tibou Camara multiplie, depuis l’étranger, les sorties médiatiques contenant des révélations sur les agissements jugés peu honorables de certains acteurs de la vie politique guinéenne, l’ancien ministre et ex-conseiller du président Alpha Condé continue de bénéficier de marques de reconnaissance. Parmi celles-ci figure celle de Boubacar Yacine Diallo, président de la Haute autorité de la communication (HAC).

Invité récemment dans l’émission “Entretien” sur Kaback TV, Boubacar Yacine Diallo s’est exprimé sur son parcours professionnel, mettant en lumière le rôle joué par Tibou Camara dans son accession à plusieurs responsabilités au sein de l’administration publique. “Tibou c’est mon petit frère que j’aime beaucoup, que je respecte, et puisque vous évoquez son nom, j’ai eu droit à beaucoup de fonctions, c’est grâce à lui”, a-t-il déclaré d’entrée de jeu, soulignant les opportunités dont il a bénéficié grâce à ce dernier.

Poursuivant, le président de la HAC est revenu sur les circonstances de sa nomination à la tête de certaines institutions publiques : “C’est Tibou et Ibrahima Diallo, quand j’avais démissionné, j’ai créé mon journal l’enquêteur, c’est eux qui m’ont cherché dans mon petit bureau à l’aéroport, qui m’ont obligé à être le président de l’AGP. Et si je n’avais pas été le président de l’AGP, je n’aurais pas été président du conseil national de la Communication. Je le dois à Tibou”.

Abordant la période de la transition de 2009, Boubacar Yacine Diallo reconnaît également le rôle déterminant de Tibou Camara dans sa mise en relation avec les dirigeants du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD). “S’agissant du général Sékouba Konaté, c’est Tibou qui m’a appelé, il dit, grand-frère, le général veut te parler. Le général m’a dit excellence accepter d’être mon conseiller en communication avec votre expérience. Avec Dadis, c’est Tibou qui m’a amené dans le bureau de Dadis. Et le président Dadis s’est souvenu que je l’ai enseigné. Et il a dit, je vais te nommer ministre parce que tu as démissionné, parce qu’ils t’ont chassé. Je lui ai dit, Monsieur le président, c’est bon. Ministre, je ne veux pas. Et il était tellement heureux de me revoir, c’est le lieu de lui marquer ma reconnaissance, il a appelé un importateur du véhicule, il lui a dit, tu donnes à mon professeur un véhicule dans lequel je roule. Ce 4×4 la est encore dans ma cour”, a-t-il relaté.

Visiblement inspiré par les prises de parole de Tibou Camara, Boubacar Yacine Diallo annonce également son intention de livrer sa propre version des faits à travers des écrits, avertissant que certains témoignages pourraient susciter de vives réactions. “J’écrirai moi aussi, Tibou a vécu au cœur des pouvoirs. Il raconte ce qu’il a vécu. Et quand moi, je raconterai ce que j’ai vécu, beaucoup vont quitter la Guinée”, a-t-il conclu.