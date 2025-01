Après l’annonce par les autorités israéliennes du report du retrait de l’armée du Sud-Liban, censé s’achever ce dimanche 26 janvier au soir selon l’accord de cessez-le-feu, la situation a dégénéré dimanche matin dans la partie méridionale occupée. Les soldats israéliens ont ouvert le feu sur des civils libanais qui avaient bravé les interdits pour rejoindre leurs villages. Un bilan provisoire fait état de trois morts et d’une trentaine de blessés.

Dès les premières heures de ce dimanche 26 janvier, des milliers d’habitants du sud du Liban ont défié les ordres de l’armée israélienne interdisant l’accès à 60 localités et ont tenté de regagner leurs villages. À pied ou en voiture, des femmes et des hommes non armés ont forcé les check-points de l’armée libanaise et sont entrés dans leurs villages qu’ils n’avaient plus vus depuis près de 16 mois.

Dans plusieurs régions, les habitants, dont certains brandissaient des drapeaux libanais et du Hezbollah, se sont retrouvés nez-à-nez avec des soldats israéliens qui ont ouvert le feu pour tenter de les éloigner. Ces soldats ont utilisé des armes automatiques et des obus de tank pour essayer de stopper ce mouvement de retour inattendu des habitants.

Dans le secteur central de la frontière, un drone a largué deux bombes près d’un rassemblement de civils. Surprise par l’ampleur de ce mouvement de retour, l’armée israélienne a évacué l’intérieur de certains villages et s’est repliée vers leur périphérie.

Les autorités libanaises débordées

En plusieurs endroits, l’armée libanaise a tenté de convaincre les habitants de ne pas avancer de crainte qu’ils ne soient pris pour cible par l’armée israélienne. Les autorités libanaises semblaient débordées par les événements. Dans une déclaration postée sur le réseau X, le président de la République Joseph Aoun a déclaré partager avec « le peuple dans le sud la joie de la victoire » et a appelé à la « retenue » et à la « confiance dans les forces armées ».

Le chef de l’État libanais a affirmé que la « la souveraineté et l’intégrité territoriale du Liban ne sont pas négociables » et dit s’ « assurer du suivi de cette question au plus haut niveau afin de garantir (les) droits et (la) dignité » des habitants du Sud-Liban.

Violations répétées de la trêve

Malgré la trêve, l’armée israélienne mène par ailleurs régulièrement des frappes, affirmant viser le Hezbollah, et l’agence officielle de presse libanaise ANI fait état de dynamitages dans les villages encore occupés. Face à ces agissements, les dirigeants libanais s’inquiètent et le Hezbollah menace.

Le président Joseph Aoun avait demandé à son homologue français Emmanuel Macron lors d’une conversation téléphonique « d’obliger Israël à appliquer les clauses de l’accord de cessez-le-feu ». Le président français a ainsi appelé les parties prenantes au cessez-le-feu au Liban à honorer leurs engagements « dans les plus brefs délais ».

L’armée libanaise déployée dans le sud

L’armée libanaise, censée se déployer dans tout le sud, avait quant à elle dénoncé ce samedi 25 janvier l’« atermoiement » d’Israël dans son retrait des zones qu’il occupe. Une source de sécurité libanaise a assuré que l’armée libanaise respectait de son côté pleinement ses engagements et a procédé au démantèlement ou à la saisie de 500 infrastructures militaires du Hezbollah au sud du fleuve Litani.

Le Hezbollah, qui adoptait un profil bas depuis l’arrêt de la guerre, a haussé le ton ces deux derniers jours. Un de ses députés, Hussein Hajj Hassan, a affirmé que le parti « prendra les mesures nécessaires si l’occupation israélienne se poursuivait ».

RFI