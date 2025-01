Le samedi 18 janvier 2025, la cérémonie de lancement de l’application Kulu a eu lieu à l’hôtel Radisson Blu de Conakry, en présence de nombreux acteurs économiques, institutionnels et privés, ainsi que du vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Kulu, une filiale du groupe Diwalgui, se positionne comme une solution innovante destinée à offrir des services financiers via une plateforme mobile, adaptée à tous les utilisateurs, qu’ils soient particuliers, petites ou grandes entreprises.

L’application a pour objectif principal de faciliter l’inclusion financière en Guinée et d’offrir des services bien au-delà des simples transactions de dépôt et retrait d’argent via mobile.

Dans son discours, Erik Cole, directeur général du groupe Diwalgui, propriétaire de Kulu, a insisté sur le rôle crucial de la révolution numérique dans la transformation des sociétés modernes. « Nous vivons une époque de révolution numérique qui touche chaque aspect de nos vies, de la manière dont nous communiquons à la façon dont nous menons nos affaires. C’est dans ce contexte propice que nous avons initié Kulu pour marquer l’engagement et la contribution de notre entreprise dans l’accélération de l’économie numérique », a déclaré Erik Cole, avant de saluer les efforts du gouvernement guinéen pour promouvoir la digitalisation de l’administration.

Il a également exprimé sa fierté que Diwalgui soit une société de droit guinéen, soulignant l’importance de soutenir les initiatives locales face aux défis de l’économie numérique.

Le président du conseil d’administration de Diwalgui, Roshan Vaswani, a partagé son enthousiasme lors de l’événement. « C’est avec une immense satisfaction que je prends la parole pour cet événement historique. Kulu est conçu pour accompagner chaque citoyen, que ce soit un étudiant, un fonctionnaire, un commerçant ou une grande entreprise, dans sa vie quotidienne », a souligné le PCA. Selon lui, cette application va transformer en profondeur les habitudes financières des Guinéens, en simplifiant les processus de transfert d’argent, de paiement de services et de gestion des finances personnelles. « En offrant des services bancaires aux populations non-bancarisées ou sous-bancarisées, nous contribuons à bâtir une économie plus dynamique et équitable », a-t-il insisté. Il a également précisé que Kulu vise à stimuler l’entrepreneuriat et le développement local, en permettant à chacun d’accéder facilement aux services financiers de base.

Le président de la Chambre de commerce de Guinée, Elhadj Mamadou Baldé, a exprimé son soutien à ce projet. Dans son discours, il a mis en avant l’importance de cette innovation pour l’économie guinéenne. « Nous sommes en train de vivre une révolution et une innovation numérique », a déclaré M. Baldé, saluant la vision et les nombreuses contributions de celui qui porte cette initiative au développement de la Guinée. Il a ensuite annoncé que la Chambre de commerce mettrait tout en œuvre pour soutenir Kulu, y compris en s’associant aux chambres de commerce préfectorales et régionales.

Prenant la parole lors de cette cérémonie, Karamo Kaba, gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, a exprimé sa satisfaction pour le lancement de la plateforme Kulu en Guinée. Il se dit convaincu que cette application permettra aux concitoyens d’effectuer des transactions financières à travers un portefeuille électronique, ajoutant que ce service s’inscrit dans la vision des plus hautes autorités du pays visant à offrir des services financiers inclusifs, abordables et sécurisés, qui amélioreront non seulement les conditions de vie de la population, mais contribueront également au développement social.

Le gouverneur de la BCRG a aussi pris des engagements en tant qu’autorité de tutelle et de supervision des institutions financières, y compris les établissements de monnaie électronique. « Ce nouveau produit vient renforcer l’offre de services financiers à l’endroit de nos populations, notamment celles qui sont généralement en marge du secteur financier traditionnel. Il apparaît donc comme une réponse adaptée à une problématique d’inclusion financière et constitue un enjeu économique majeur, mais aussi sociétal pour notre pays. Le contexte guinéen, caractérisé par une population jeune et ouverte aux nouvelles technologies, notamment la téléphonie mobile, est particulièrement propice au développement de la finance numérique. Notre pays représente un terreau fertile pour le développement de cette industrie, ce qui pourrait contribuer à une croissance économique plus dynamique. C’est un nouveau pas que nous venons de franchir dans le sens d’une meilleure inclusion financière de notre population, palliant ainsi le faible taux de bancarisation. Avec ce service, nous avons bon espoir que l’inclusion financière devienne de plus en plus une réalité à travers la mise à disposition de services financiers, permettant de satisfaire les besoins d’autres segments de clientèle mal couverts, y compris les micro, petites et moyennes entreprises. En tant qu’autorité de tutelle et de supervision des institutions financières, dont les établissements de monnaie électronique, la BCRG a le devoir d’impulser l’écosystème guinéen numérique, mais aussi de veiller à ce que les politiques et actions exploitent de façon optimale le potentiel des technologies financières, tout en préservant la confiance dans la stabilité de notre système financier », a souligné Karamo Kaba.

De son côté, Rose Pola Pricemou, ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, a exprimé sa fierté d’assister à la naissance d’une plateforme innovante de monnaie électronique développée par une entreprise installée en Guinée. « Cela s’inscrit pleinement dans la dynamique de transformation numérique que le gouvernement de la République de Guinée a engagée et qui vise à renforcer l’inclusion financière de toutes les couches socio-économiques de notre pays. En effet, près de 60% de la population adulte guinéenne n’a toujours pas accès aux services financiers formels, une situation qui expose une grande partie de nos concitoyens, notamment les commerçants et les travailleurs informels, à des risques considérables. Kulu représente ainsi une solution innovante qui contribue non seulement à l’inclusion financière, mais aussi à la sécurité des transactions, tout en facilitant l’intégration de nos citoyens dans l’économie formelle », a indiqué Rose Pola, précisant qu’en intégrant ces solutions, nous réduisons les inégalités et préparons un avenir plus inclusif et prospère pour notre nation.

« Le ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique continue de soutenir des initiatives comme Kulu en veillant à créer un environnement numérique sécurisé et à promouvoir surtout l’innovation. Nous savons que le numérique est désormais un moteur essentiel du développement économique et des projets comme celui-ci participent directement à la vision ambitieuse de Simandou 2040, où le numérique est vu comme l’un des catalyseurs du progrès. D’ici 2030, nous espérons doubler la contribution du secteur numérique au PIB national », a promis la ministre.

L’application Kulu, avec ses multiples fonctionnalités, permet de réaliser des transferts d’argent de manière simple et sécurisée, que ce soit via un QR Code, un numéro de téléphone ou un identifiant Kulu. Elle facilite également les paiements pour des services courants, comme le transport, les achats dans les boutiques locales, ou encore le règlement des frais de coiffure et de restauration. Kulu offre aussi un service de paiement des salaires, un outil particulièrement utile pour les entreprises, qu’elles soient petites, moyennes ou grandes.

Le lancement de Kulu marque un tournant décisif dans la digitalisation des services financiers en Guinée. Grâce à cette application, la Guinée rejoint le mouvement global de modernisation des économies, en offrant à ses citoyens des outils numériques simples, efficaces et sûrs pour gérer leur argent au quotidien.