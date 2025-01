À travers un match de gala joué sur le terrain du rond-point de Hamdallaye, l’orphelinat “Aide aux enfants déshérités” a rendu un hommage mérité à son fondateur, Ibrahima Saikou Diallo, alias CIA.

Cet événement sportif a commencé par une marche au rythme des fanfares, partant du siège de l’orphelinat jusqu’au rond-point de Hamdallaye. Les enfants arborant des tee-shirts avec l’image de l’illustre disparu n’ont pas pu retenir leurs larmes. Ils pleurent la disparition d’une personne qui leur était chère.

L’orphelinat Aide aux Enfants Déshérités de Guinée a été créé en 2015 par CIA, qui s’est engagé avec cœur et détermination à changer la vie des enfants les plus vulnérables. Le président de l’orphelinat, Mamadou Mouctar Baldé, revient sur les réalisations : “Nous avons réussi à retrouver les familles de plusieurs enfants et à les réintégrer dans un cadre familial stable et chaleureux. De nombreux enfants ont bénéficié de formations dans différents métiers, comme la couture, la menuiserie, ou encore l’artisanat. Aujourd’hui, 19 d’entre eux recevront leurs diplômes, un pas significatif vers leur autonomie. Actuellement, plusieurs enfants sont inscrits à l’école et poursuivent brillamment leurs études. D’autres apprennent des métiers qui leur permettront de s’épanouir professionnellement. Pour nos enfants musulmans, nous avons également intégré l’apprentissage et la lecture du Saint Coran, une source de lumière et d’inspiration pour leur vie”.

Ces exploits, selon Mouctar Baldé, sont le fruit d’une volonté commune : celle de poursuivre l’héritage de CIA, mais aussi grâce à la générosité et au soutien constant des personnes de bonne volonté. Mouctar affirme également qu’Ibrahima Saikou Diallo a consacré sa vie à cette mission sacrée, et son empreinte reste vive dans chaque action que l’orphelinat mène : “Nous remercions le maître des cieux et de la terre de nous avoir donné la force de continuer sur le chemin tracé par cet homme d’exception. Ensemble, nous avons su maintenir cette œuvre vivante et porteuse d’espoir. Au nom de mes collègues, de nos pensionnaires et en mon nom personnel, je tiens à exprimer une reconnaissance particulière à des personnes qui ont toujours été là pour nous : M. Bakary Diaby, qui, du vivant de CIA, prenait déjà en charge la location du centre. Aujourd’hui encore, il continue de le faire, fidèle à sa promesse, et nous lui en sommes infiniment reconnaissants ; M. Kourouma, pour son soutien indéfectible ; l’association Calebasse de l’Espoir, qui nous accompagne dans cette noble mission ; les médias d’État et la presse privée, qui n’ont jamais manqué de relayer nos appels et de faire connaître notre cause au grand public ; Mme Diallo de BALLAL-ALYATIMA, pour son soutien et ses orientations ; la Fondation Terre des Hommes (Tdh), qui nous a permis d’avoir un bureau administratif bien équipé ; les écoles privées et publiques, pour l’encadrement de nos enfants dans le secteur éducatif. Votre engagement est une source d’encouragement et de motivation pour toute l’équipe.”

Le président de l’orphelinat a profité de ce match de gala pour attirer l’attention de l’opinion nationale et internationale sur un besoin urgent : “Notre orphelinat mérite un espace plus grand et mieux adapté. Nous rêvons d’un domaine capable d’accueillir plus de 500 jeunes et enfants, un lieu où ils pourront s’épanouir dans la sécurité et la dignité. Cela permettrait de : diminuer le taux de mortalité infantile dans les rues de Guinée, souvent causé par les accidents, les violences ou les abandons ; offrir une solution durable à ces enfants vulnérables, victimes de circonstances qu’ils n’ont pas choisies. Nous lançons un appel solennel à toutes les bonnes volontés, aux autorités et aux partenaires pour nous aider à concrétiser ce rêve. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence”.

Cet événement s’est terminé par la remise de satisfecit aux partenaires et aux jeunes qui ont validé des métiers de rêve afin de construire leur vie.