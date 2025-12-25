Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a procédé le mardi 23 décembre 2025 à l’inauguration de trois écoles de type Barry Diawadou à Conakry. Les établissements concernés sont situés à Petit Simbaya, dans la commune de Lambanyi, à l’école primaire Aïcha Bah, dans la commune de Matoto, ainsi qu’à la Cité de l’Air, dans la commune de Gbessia.

Chacune de ces écoles dispose de 18 salles de classe, pour une capacité d’accueil estimée à plus de 900 élèves. À cette occasion, le chef de l’État a annoncé son ambition d’étendre ce modèle à l’échelle nationale. “Je suis sûr et certain, ces écoles pareilles, j’en construirai 100 en République de Guinée”, a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par la RTG.

Les écoles de type Barry Diawadou comprennent deux blocs pédagogiques en R+2, une vingtaine de salles de classe, des bureaux administratifs équipés, une trentaine de toilettes ainsi que des aires de jeu, selon les autorités éducatives.

Cette annonce intervient dans un contexte marqué par un déficit structurel important en infrastructures scolaires. En 2023, Guillaume Hawing, alors ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, avait dressé un constat alarmant devant le Conseil national de la transition. Il faisait état de 1 080 écoles publiques abritées sous des hangars, de 2 058 écoles et établissements dépourvus de latrines, de 5 710 établissements sans points d’eau, ainsi que d’un déficit estimé à plus de 234 000 tables-bancs à l’échelle nationale.