A l’occasion de la célébration de la fête de Noël, l’archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, a exhorté les acteurs sociopolitiques guinéens au dialogue.

À quelques jours de la date symbolique du 31 décembre, marquant la fin théorique de la transition politique en Guinée, les tensions continuent de s’intensifier. Dans ce climat d’incertitude, l’archevêque de Conakry, fidèle à son rôle de guide spirituel, appelle au calme. “J’ai invité mes compatriotes et j’invite toujours mes compatriotes à s’asseoir sur l’arbre à palabres pour discuter et analyser les problèmes qui nous assaillent et voir comment ensemble nous pouvons les résoudre”, a-t-il lancé, mettant en garde contre les manifestations.

“Il ne s’agit pas d’aller avec la force des manifestations, des menaces ou autre, mais il faut s’asseoir dans l’amour de Dieu, l’amour du prochain pour discuter ensemble”, a prêché le chef religieux.

Son appel sera-t-il entendu? Rien n’est moins sûr sachant que les Forces Vives de Guinée (FVG) appellent déjà à des manifestations à partir du lundi 6 janvier 2025.