À quelques heures de l’expiration du délai légal fixé par le Code électoral, le président Mamadi Doumbouya est attendu ce soir pour publier le décret ouvrant officiellement la campagne électorale en vue de la présidentielle du 28 décembre. Un acte indispensable pour permettre aux candidats d’entrer pleinement dans la phase préparatoire du scrutin.

Conformément à l’article 49 du nouveau Code électoral, « la campagne électorale pour l’élection présidentielle est déclarée 30 jours avant la date du scrutin et close 48 heures avant le scrutin ». En application de cette disposition, le décret fixant l’ouverture et la clôture de la campagne pour le scrutin du 28 décembre doit intervenir au plus tard ce mardi 25 novembre à 23h59.

D’après nos informations, un décret du président de la Transition devrait être diffusé ce soir sur la télévision nationale pour annoncer officiellement la période de campagne, qui débuterait demain mercredi 26 novembre pour s’achever le jeudi 25 décembre, à la veille du vote.