C’est désormais officiel : la Guinée ne participera pas à la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Ce mardi 25 novembre 2025, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu son verdict dans le litige opposant la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT) à la Fédération Tanzanienne de Football (TFF) et à la Confédération Africaine de Football (CAF).

Dans son jugement, le TAS a rejeté l’appel de la FEGUIFOOT concernant un match éliminatoire au cours duquel un joueur guinéen avait été aligné avec un numéro de maillot incorrect. « Après examen des arguments, le Panel a décidé à l’unanimité de rejeter l’appel et de confirmer la décision de la Commission d’Appel de la CAF », indique le verdict. La Tanzanie reste ainsi qualifiée, et le Syli National manquera à une CAN de 24 équipes pour la première fois de son histoire.

Dans un communiqué officiel, la FEGUIFOOT a confirmé cette désillusion : «Malheureusement, le TAS a confirmé la décision de la CAF. En conséquence, le Syli National ne participera pas à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Maroc.» La Fédération précise n’avoir reçu pour l’instant que la partie dispositive de la sentence. « Les motivations complètes ne seront transmises que dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ce n’est qu’à leur réception que la Fédération pourra analyser en détail les raisons ayant conduit à cette issue, et déterminer les suites éventuelles à y donner. »

La FEGUIFOOT souligne avoir mobilisé tous ses moyens humains, techniques et juridiques pour défendre les intérêts du football guinéen, notamment lors de l’audience du 17 novembre 2025 au siège du TAS, avec l’appui du cabinet Eleven & Law. Elle salue également la solidarité et l’unité dont ont fait preuve tous les acteurs de l’institution durant le processus, piliers essentiels de la défense.

Si cette décision est difficile à accepter, la Fédération assure que cette déception ne remettra pas en cause sa cohésion ni sa détermination. « La FEGUIFOOT continuera, à l’avenir, à se battre avec la même rigueur, la même énergie et la même unité pour faire valoir ses droits, dans l’intérêt exclusif du football guinéen», affirme le communiqué.

Enfin, la Fédération réaffirme son engagement pour la progression du football national et adresse ses remerciements à l’État guinéen, au ministère des Sports, ainsi qu’à tous ceux qui ont soutenu le dossier. « C’est unie, solidaire et résolument déterminée que la Guinée continuera à faire rayonner sa nation à travers le sport. »