La 6e journée du championnat de Ligue 1 s’est poursuivie ce mardi avec deux affiches au programme, à Coléah et à Kankan. Après un début de saison poussif, la SAG de Siguiri s’est enfin relancée à domicile, tandis que le Loubha FC reste englué dans la zone rouge.

La SAG lance enfin sa saison

Après plusieurs contre-performances, le club de Siguiri décroche son premier succès de la saison. Les hommes d’Amadou Kaïn Camara ont nettement dominé le Wakriya AC (2-0) au stade M’Balou Mady Diakité de Kankan, grâce à des réalisations de Saran Mamoudou Kanté (19’) et d’Ousmane Konaté (87’).

Cette victoire permet à la SAG de quitter provisoirement la zone de relégation avec 6 points au compteur après six journées.

Le WAC de Boké, de son côté, concède sa première défaite de la saison.

Le Loubha toujours en crise

Le cauchemar se poursuit pour le club de Télimélé. Battu par le Hafia FC (0-1) au stade de Coléah, le Loubha enregistre sa quatrième défaite consécutive en six rencontres. La formation de Télimélé reste lanterne rouge avec seulement 2 points.

Grâce à ce court mais précieux succès, le Hafia FC signe une deuxième victoire d’affilée et grimpe provisoirement à la 2e place avec 12 points.

Suite du programme de la 6e journée

Mercredi 26 novembre :

Karfamoriah FC vs CI Kamsar

Jeudi 27 novembre :

Milo FC vs RCC Kamsar