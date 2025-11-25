Interpellé dans la nuit du lundi 24 novembre 2025, le président du Parti du Renouveau et du Progrès (PRP), également membre de l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD), est toujours en garde à vue au commissariat de la police routière de Bambéto.

Pour l’heure, aucune information officielle n’a filtré sur les motifs de son arrestation. Selon nos informations, Rafiou Sow a été appréhendé par une patrouille mixte vers 22 heures dans le quartier de Nongo.

Au moment où nous avons mis en ligne cet article (13h), il est toujours maintenu en garde à vue au Commissariat de la Routière, situé dans le quartier de Koloma, à proximité de la RTG.