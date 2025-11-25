Le Premier ministre, Bah Oury, également directeur national de campagne du général Mamadi Doumbouya, Bah Oury, s’est exprimé sur l’état d’esprit dans lequel son camp aborde la prochaine élection présidentielle.

Alors que certains observateurs évoquent déjà un scrutin « joué d’avance », le chef du gouvernement appelle à la prudence et rappelle les enjeux institutionnels et politiques liés à ce rendez-vous électoral.

Interrogé par la chaîne Télésud, sur une éventuelle facilité du processus pour le candidat du GMD, Bah Oury rejette fermement cette idée. « Non, ce n’est pas une promenade de santé », a-t-il déclaré d’emblée, estimant que les défis dépassent largement la simple élection d’un chef d’État. Selon lui, l’objectif premier reste « de faire en sorte que la transformation institutionnelle de ce pays avance ».

Le Premier ministre souligne que la consolidation démocratique passe par une participation massive, à l’image du référendum constitutionnel du 21 septembre dernier. « Nous avons un impératif majeur : que cette élection puisse consolider l’appropriation par la population des institutions de la République », explique-t-il.

Pour Bah Oury, l’enjeu est également de démontrer que la Guinée peut organiser un scrutin apaisé, loin des tensions du passé. « Nous voulons que ces élections montrent que la Guinée est encore en capacité d’organiser des élections paisibles, apaisées, qui réconcilient, qui rassemblent », insiste-t-il, faisant référence aux crises électorales qui ont marqué les années précédentes.

À ceux qui estiment que la victoire du général Doumbouya ne fait aucun doute au regard de la liste des candidats en lice, son directeur de campagne préfère répondre par la prudence. « Il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué », avertit-il.

Selon lui, l’essentiel est de mobiliser largement la base électorale afin de garantir au candidat une légitimité renforcée. Il appelle ainsi les partisans du chef de la transition à se mobiliser : « Ceux qui pensent que le général Mamadi Doumbouya doit avoir un mandat présidentiel doivent le soutenir pour lui permettre d’avoir toute la légitimité nécessaire ».

Cette intervention du Premier ministre intervient à la veille du lancement officiel de la campagne pour l’élection présidentielle de décembre. À travers ce message, le chef du gouvernement rappelle la nécessité de redoubler d’efforts, malgré les voix qui considèrent déjà le scrutin comme acquis pour le candidat du GMD.