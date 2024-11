Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Yaya Kairaba Kaba, a marqué de son empreinte le lancement officiel des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre, ce lundi 25 novembre. Placée sous le thème « Riposter et se reconstruire après les violences », cette campagne, organisée par le ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, ambitionne de sensibiliser et de mobiliser la société pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes et aux filles.

Le ministre Kairaba Kaba a adopté un ton à la fois engagé et interpellant, en insistant sur la responsabilité des hommes dans cette lutte cruciale. «Une journée sans femmes ? D’abord, nous, les hommes, ne mangerions pas », a-t-il déclaré, soulignant ainsi l’importance vitale du rôle des femmes dans la société. Il a ajouté avec conviction : « Je suis un combattant contre les violences faites aux femmes. La peur doit changer de camp. »

Le ministre a reconnu l’ampleur de la souffrance subie par les femmes au quotidien : « Les femmes souffrent, c’est vrai, c’est réel, nous le vivons au quotidien. Mais qu’est-ce qui fait souffrir les femmes ? C’est encore nous, les hommes. »

En affirmant que ce genre d’événement s’adresse principalement aux hommes, il a exhorté ses pairs à prendre conscience de leur rôle et de leurs responsabilités. Yaya Kairaba Kaba a salué les efforts des organisateurs et des participants. « Je félicite celles et ceux qui ont monté le scénario, ainsi que les acteurs qui l’ont exécuté. J’ai profondément ressenti ce message dans ma chair. Je comprends ce langage et je le véhiculerai autour de moi. »

Le ministre a conclu en exprimant son soutien inconditionnel aux femmes guinéennes. « À toutes les dames de Guinée, je suis à votre entière disposition. Cet engagement est suffisamment clair. »

Cette campagne, qui s’étendra du 25 novembre au 10 décembre 2025, s’inscrit dans le cadre d’une mobilisation mondiale pour l’élimination des violences faites aux femmes. Durant ces 16 jours, des actions de sensibilisation, des débats publics et des ateliers seront organisés à travers tout le pays pour promouvoir les droits des femmes et inciter à une prise de conscience collective.