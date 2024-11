Le chef d’état-major de l’armée de terre, le général de division Abdoulaye Keïta, était ce week-end au Bataillon spécial de Conakry lors d’un rassemblement général qui a réuni l’ensemble des unités d’infanterie de la capitale.

Le général de division Abdoulaye Keïta a invité les hommes en uniforme à plus de vigilance et de prudence sur l’utilisation des réseaux sociaux.

“Nous évoluons dans un monde en mutation rapide où les menaces ne cessent de croître et de se diversifier. Il est de notre devoir de nous adapter, de renforcer notre cohésion et de continuer à nous préparer avec rigueur pour protéger notre pays et ses intérêts”, a déclaré le chef d’état-major de l’armée de terre

Il a poursuivi en dissuadant les militaires d’“éviter les réseaux sociaux, sources de désinformation et d’intoxication”, a-t-il martelé.