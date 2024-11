En tournée dans la région forestière, depuis une semaine, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara a achevé sa mission ce dimanche à Gueckedou.

Sur place, l’émissaire du général Mamadi Doumbouya a salué le soutien des populations en faveur des actions de la refondation posées par la junte.

“Nous avons vu en vous que vous accordez un soutien indéfectible, nous voulons vous remercier pour cela. On a compris votre message de la continuité. Nous nous inscrivons également dans la continuité”, s’est engagé Amara Camara, rassurant que le gouvernement n’a jamais oublié Gueckedou.

“J’ai envie de dire ici que le gouvernement ne s’est jamais détourné de Guéckédou. Une première action a été signée. Mais en venant également à cette mission, le chef de l’État a pris sur lui la mesure de nous faire accompagner par un important lot de denrées alimentaires et un autre lot suivra demain avec le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation. Ces deux lots seront collectés et remis gratuitement à la population”, a-t-il ajouté.

Le porte-parole de la présidence salue la résilience qui caractérise la population de cette localité, les invitant à maintenir le cap.

“Vous l’avez démontré par le temps et à travers le temps. Continuez à soutenir la refondation”.

Général Amara estime que, pour le moment, “l’homme du 5 septembre est celui qui peut permettre à tous les fils de la Guinée de gagner la prospérité de façon partagée”, a-t-il conclu.