Le Bloc Libéral (BL) a ouvert, ce samedi 25 octobre 2025, les travaux de son troisième congrès national à son siège de Lambanyi, dans la commune de Ratoma. Placée sous le thème « Oser la rupture pour une nouvelle Guinée », cette rencontre de deux jours marque un tournant décisif dans la vie du parti fondé par Faya Millimouno.

Ce congrès, qui se poursuivra jusqu’au dimanche 26 octobre, a pour double objectif de renouveler la direction du parti et de revisiter ses statuts et son règlement intérieur, dans un esprit de réforme et de modernisation. Il s’agit également d’un moment de bilan et de projection, à l’heure où le Bloc Libéral entend renforcer sa présence sur la scène politique nationale, à deux mois de la présidentielle du 28 décembre 2025.

Dans son discours d’ouverture, le président sortant, Faya Millimouno, a salué l’engagement des militants et présenté les grandes orientations du nouveau projet de société du parti. « Fort de ces expériences, notre parti porte aujourd’hui une vision renouvelée pour le pays, résumée par notre slogan : Ensemble pour une Guinée nouvelle. Notre programme présidentiel du 28 décembre 2025 s’articule autour de huit axes phares», a-t-il déclaré.

Le document, dévoilé devant les congressistes, repose sur huit priorités :

Une gouvernance vertueuse et inclusive fondée sur la compétence et la transparence;

Une économie créatrice d’emplois, avec un appui accru aux jeunes et aux PME ;

Un système éducatif et de santé de qualité;

L’autonomisation des femmes et de la jeunesse;

La justice sociale et la cohésion nationale;

Le développement d’infrastructures et de services essentiels ;

La promotion de l’agriculture et de la sécurité alimentaire ;

Et enfin, la défense de l’environnement et l’ouverture de la Guinée sur le monde.

Prenant la parole à son tour, Oumar Sanoh, vice-président chargé de l’implantation et de l’adhésion du parti, a insisté sur la portée du thème retenu.

« Le thème de ce congrès, Oser la rupture pour une nouvelle Guinée, est un appel politique courageux. Oser la rupture, c’est refuser l’immobilisme, affronter les défis avec lucidité et croire en une Guinée nouvelle, fondée sur la justice, la compétence et la dignité », a-t-il affirmé.

Selon lui, ce 3ᵉ congrès national se transformera en convention, au cours de laquelle sera désigné le futur candidat du Bloc Libéral à la présidentielle de décembre. « C’est un moment décisif qui marque le début d’une nouvelle ère, fidèle à la vision du fondateur, une vision qui encourage la relève et l’innovation au sein du Bloc Libéral », a-t-il conclu.