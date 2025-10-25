Le secrétaire général de la jeunesse de l’Union des forces républicaines (UFR), Mouctar Kalissa, est monté au créneau ce samedi 25 octobre 2025 pour dénoncer ce qu’il qualifie d’entrave administrative et politique contre le candidat désigné de son parti, Sidya Touré. Le jeune responsable de l’UFR a appelé les autorités de la transition à garantir un processus électoral ouvert et équitable.

D’entrée, Mouctar Kalissa a accusé certaines structures d’avoir délibérément empêché l’enrôlement de Sidya Touré sur la liste électorale. « Ceux qui l’ont refusé de se recenser, ils n’ont qu’à mettre tous les bouchés doubles pour qu’il puisse être sur la liste électorale afin qu’il soit candidat. Ça, c’est un premier facteur. Et le parti n’est pas resté bras croisés », a-t-il déclaré.

Selon lui, l’UFR n’entend pas se limiter à de simples protestations, mais compte saisir la justice. « Le parti, dès la semaine prochaine, va engager des procédures judiciaires afin qu’il soit rétabli de ses droits. Parce que c’est un droit pour lui », a-t-il préféré.

Le responsable de la jeunesse de l’UFR a également expliqué pourquoi Sidya Touré peine toujours à regagner la Guinée. « Si les gens nous posent la question, pourquoi il ne vient pas ? Mais il ne peut pas venir en Guinée tout simplement, il a un vieux passeport. Il a voulu renouveler son passeport, on lui a refusé. Qui a refusé ? C’est l’État guinéen. Donc il faut qu’on le rétablisse de son droit afin qu’il puisse être là. Ça c’est pas un débat ça. »

Pour Mouctar Kalissa, ces difficultés traduisent une dérive inquiétante de la transition, qu’il appelle à recentrer sur sa vocation première. « Je trouve que tout dépendra de la transition. La transition n’est pas à vocation exclusive. »

En conclusion, le secrétaire général de la jeunesse de l’UFR a réaffirmé la détermination de son parti à défendre la participation de tous aux élections et de faire respecter les droits politiques de ses membres. Pour lui, la Guinée « ne peut se construire dans l’exclusion », et seule une transition « inclusive » permettra d’aboutir à un retour durable à l’ordre constitutionnel.