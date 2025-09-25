Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MESRSI) a annoncé la mise en ligne, ce jeudi 25 septembre 2025, des résultats d’orientation des nouveaux bacheliers pour l’année académique 2025-2026.

Selon le communiqué officiel, les affectations dans les différentes institutions d’enseignement supérieur seront accessibles à partir de cette date.

Pour garantir un accès simple et équitable, plusieurs canaux de consultation ont été mis en place. Chaque bachelier pourra vérifier son orientation :

par SMS,

par e-mail,

ou directement via la plateforme dédiée : www.parcoursupguinee.org.

Cette démarche, souligne le ministère, vise à assurer une diffusion rapide, sécurisée et accessible de l’information, quel que soit le lieu de résidence de l’étudiant.

Le département invite les nouveaux bacheliers à consulter leurs résultats dans les plus brefs délais afin de mieux préparer leur rentrée universitaire. Une étape jugée déterminante, puisqu’elle marque leur entrée dans l’enseignement supérieur et constitue le premier jalon de leur parcours vers l’insertion professionnelle.