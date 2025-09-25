Deux jours après la publication des résultats provisoires du référendum constitutionnel du 21 septembre, qui créditent le « Oui » d’une victoire à 89,38 %, le Bloc Libéral (BL) dirigé par Dr Faya Lansana Millimouno annonce son intention de saisir la Cour suprême pour demander l’annulation du scrutin.

Dans un entretien accordé à Guinee360.com ce jeudi 25 septembre 2025, le président du BL a rejeté catégoriquement les chiffres publiés par la Direction générale des élections. « Ce résultat, ce n’est pas la voix du peuple de Guinée, ni celle des populations de Ouendé Kénèma. Quand on veut faire les choses dans une République, on les fait de manière transparente, avec le respect dû au peuple. Malheureusement, ce n’est pas ce qui s’est passé », a dénoncé Faya.

Le recours annoncé ne vise pas uniquement les résultats de Ouendé Kénèma, fief historique du parti, mais l’ensemble du processus électoral. « En 2015, nous avions battu tous les autres candidats à Ouendé Kénèma. En 2018, lors des communales, le BL avait encore remporté la victoire. Nous ne contestons pas seulement ce qui s’est passé là-bas, mais l’ensemble des résultats », a-t-il insisté.

Le leader du BL met en cause la crédibilité du scrutin, dénonçant des irrégularités flagrantes. « Partout où on annonce 100 % de “Oui”, c’est une mise en scène. Cela révèle le manque de sérieux qui a marqué tout le processus », a-t-il ajouté.

Figure de proue du camp du « Non » pendant la campagne, Dr Faya accuse les dirigeants actuels d’avoir trahi leurs engagements. « Nous avons aujourd’hui des dirigeants qui considèrent la Guinée comme un territoire à coloniser, sans loi à respecter. Ils avaient promis de gouverner selon une charte, mais ils font exactement le contraire. Les Guinéens ne leur font plus confiance. Ils ont menti au pays, y compris sur la situation économique. C’est ce que nous allons démontrer devant la Cour suprême », a-t-il martelé.

Conformément à l’article 51 de la loi L012 sur l’organisation du référendum constitutionnel, les recours doivent être déposés dans les 72 heures suivant la proclamation des résultats provisoires. Le BL affirme que son équipe juridique est déjà mobilisée pour respecter ce délai.

« Les avocats du parti et notre conseiller juridique finalisent la requête en annulation, qui sera soumise demain à la Cour suprême. Nous savons à quelle heure les résultats ont été publiés, et nous agissons dans les délais légaux », a précisé le président du Bloc Libéral.