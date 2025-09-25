Selon les résultats provisoires annoncés par le ministère guinéen de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, le « Oui » est sorti largement vainqueur du référendum constitutionnel du 21 septembre, avec 89,38 % des suffrages contre 10,62 % pour le « Non ».

Dans un message officiel, le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a adressé ses félicitations à son homologue guinéen, le général Mamadi Doumbouya, ainsi qu’au peuple de Guinée. « Au nom du peuple gabonais et en mon nom personnel, je tiens à adresser mes plus sincères félicitations au président de la République de Guinée et au peuple guinéen pour la victoire du “Oui” lors du référendum constitutionnel », a-t-il écrit.

Pour le chef de l’État gabonais, ce résultat reflète la confiance accordée par les Guinéens au président de la transition et à sa vision politique. « Il marque une étape cruciale, historique et décisive vers la consolidation de vos institutions, tout en ouvrant la voie à l’organisation de l’élection présidentielle », a souligné Brice Clotaire Oligui Nguema, précisant que son pays « suit avec un vif intérêt les efforts déployés pour le développement de la Guinée ».

Le président gabonais a également exprimé le souhait que cette avancée contribue à renforcer la coopération et les liens d’amitié entre Conakry et Libreville.

Arrivé au pouvoir après le coup d’État du 30 août 2023 qui a renversé Ali Bongo à la suite d’une présidentielle contestée, Brice Clotaire Oligui Nguema a dirigé la transition avant d’être élu président du Gabon en avril 2025, avec 90,35 % des voix.