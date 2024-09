La Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) a présenté à la presse, ce mercredi 25 septembre 2024, les présumés auteurs de l’assassinat de l’opérateur économique Elhadj Mamadou Hassimiou Diallo, tué à son domicile de Cobaya dans la nuit du 29 au 30 août 2024. Les suspects sont les suivants :

1. Algassimou Diallo, alias Hassimiou Diallo, 35 ans, taxi-motard, résidant à Samatran, considéré comme l’initiateur et participant actif à l’attaque;

2. Mamadou Ourry Bah, alias Paolo, 26 ans, mécanicien automobile, domicilié à Bailobaya, accusé d’avoir organisé et planifié l’attaque,

3. Boubacar Baldé, alias Papa, 30 ans, staffeur, vivant à Lambanyi, porteur du fusil PMAK et auteur présumé du coup de feu mortel,

4. Sékou Lova, 33 ans, chaudronnier, résidant à Samatran, premier à avoir pénétré dans la cour du domicile et à avoir ouvert le portail aux complices,

5. Bademba Diallo, alias Central C, 18 ans, mécanicien et taxi-motard, responsable du transport du chef de gang Paolo et guetteur durant l’opération.

« Notre objectif était de prendre de l’argent chez Elhadj Hassimiou, pas de le tuer. C’est après avoir entendu des coups de feu que nous avons vu le vieux étendu à terre », a expliqué Algassimou Diallo, qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a demandé pardon à sa famille.

Le Directeur central adjoint de la DCPJ, commissaire divisionnaire Séraphin Haba, a précisé que tous les accusés sont des récidivistes, ayant déjà été impliqués dans des affaires similaires. Il a exhorté les autorités judiciaires à prendre des mesures sévères à leur encontre pour prévenir toute récidive future.