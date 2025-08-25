L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a réagi à la suspension de son parti et de deux autres formations politiques par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD). Dans un communiqué, le parti de Cellou Dalein Diallo dénonce une mesure « illégale, injustifiable et inacceptable ».

Selon l’UFDG, la junte cherche à « éliminer à l’avance toutes les forces politiques et sociales opposées » afin « d’octroyer une présidence à vie » au colonel Mamadi Doumbouya.

Face à cette décision, le parti affirme qu’il « rejette cette décision illégale émanant d’un pouvoir illégitime issu d’un coup d’État sanglant, un pouvoir maintenu par la violence aveugle et la force brutale », et annonce une riposte politique. «Nous ne tarderons pas, en concertation avec nos alliés, à appeler à une mobilisation générale pour contrer cette volonté de la junte de fermer l’espace public et de sacrifier les acquis démocratiques.»

L’UFDG prévient que dans les prochains jours, des décisions stratégiques seront arrêtées et lancer un appel à la résistance : “Jamais nous ne plierons devant la dictature. Jamais nous ne laisserons notre pays sombrer dans la tyrannie. Un peuple debout ne peut être vaincu par une poignée d’individus qui ne croient qu’en la force des armes et prétendent régner par la terreur. La tyrannie sera vaincue par notre prise de conscience individuelle et notre résistance collective.”