Alors que les deux membres du Front national pour la défense de la constitution (FNDC) sont portés disparus depuis plusieurs mois, une déclaration de Taliby Dabo, ancien député et proche du CNRD, relance les débats.

Lors d’une conférence de presse à Kankan ce week-end , il a affirmé que les deux activistes du FNDC, Oumar Sylla alias Foniké Menguè et Billo Bah, ne sont pas portés disparus, mais détenus volontairement pour des “ raisons de sécurité nationale.”

Face à cette déclaration, Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC, a demandé à la justice d’agir. «La déclaration de M. Taliby Dabo, très proche du CNRD, relative à nos camarades Oumar Sylla alias Foniké Menguè et Billo Bah a été régulièrement transcrit par un huissier de justice pour servir et valoir ce qui de droit en attendant son interpellation par le parquet général pour être entendu. »,a-t-il précisé.

Le FNDC entend donc faire de cette déclaration un élément de preuve pour relancer la procédure judiciaire. Les familles des disparus et plusieurs organisations de défense des droits humains réclament depuis des mois des explications sur le sort de ces deux figures de la société civile.Sortie de Taliby Dabo sur la disparition de Foniké et de Billo Bah : Quand des avocats jouent les parties sur la toile