Cinq journalistes travaillant pour des médias internationaux ont été tués ce lundi 25 août 2025 dans des frappes israéliennes ayant touché l’hôpital Nasser, situé à Khan Younès, au sud de la bande de Gaza.

Au total, 20 personnes ont perdu la vie, a indiqué la Défense civile palestinienne. « Le chef d’état-major a ordonné qu’une enquête préliminaire soit menée dès que possible », a déclaré l’armée israélienne dans un communiqué, ajoutant qu’elle « regrettait tout dommage causé à des personnes non impliquées et ne ciblait pas les journalistes en tant que tels ».

Interrogé par Rfi, Mahmoud Bassal, porte-parole de l’organisation de premiers secours, a précisé : « Le bilan est de 20 morts, dont cinq journalistes et un membre de la Défense civile de Gaza » après deux frappes sur l’hôpital. Dans un premier bilan, il faisait état de 15 morts, dont quatre journalistes. Selon lui, la première frappe a été menée par un drone explosif, suivie d’un bombardement aérien alors que les blessés étaient évacués.

Parmi les victimes figure Mohammad Salama, photojournaliste et reporter d’images pour Al Jazeera, tué sur place. Deux semaines plus tôt, la chaîne avait déjà perdu quatre journalistes et deux pigistes dans une frappe ciblée de l’armée israélienne.

L’agence Reuters a indiqué qu’un de ses collaborateurs avait été tué et qu’un autre avait été blessé, se disant « dévastée » par ces pertes. L’Associated Press (AP) a annoncé la mort d’une de ses pigistes, « choquée » par l’événement, précisant qu’elle n’était pas en mission pour l’agence au moment des faits. Le syndicat des journalistes palestiniens a identifié les deux autres victimes comme Moaz Abou Taha et Ahmad Abou Aziz.

Avant ces morts, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) et Reporters sans frontières (RSF) recensaient près de 200 journalistes tués depuis le début du conflit à Gaza, déclenché par l’attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023.

Le porte-parole de la Défense civile a également signalé la mort d’un soignant. Plusieurs blessés, certains gravement touchés, ont été pris en charge à l’hôpital, rapporte un photographe de l’AFP sur place.

L’hôpital Nasser est l’un des derniers établissements de santé encore partiellement fonctionnels dans la bande de Gaza. Selon la Défense civile, 27 personnes ont été tuées dans l’ensemble du territoire ce 25 août, à la suite de tirs et frappes de l’armée israélienne, dans un territoire palestinien ravagé par près de deux ans de guerre.