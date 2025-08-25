Les propos de Taliby Dabo, ancien député de Kankan suspendu du RPG Arc-en-ciel et aujourd’hui soutien déclaré du CNRD, continuent de susciter de vives réactions après sa sortie sur la disparition de Foniké Mengué et Billo Bah. Au-delà des acteurs sociopolitiques, l’Organisation guinéenne des droits de l’homme (OGDH) s’est également exprimée sur cette déclaration polémique.

Le président de l’OGDH, Me Alpha Amadou DS Bah, n’a pas mâché ses mots. Selon lui, les propos de l’ancien parlementaire interrogent sur son état de santé mentale. « C’est un fou, au pire, c’est un criminel», tranche l’avocat.

Cependant, Me DS Bah tempère et insiste sur la portée judiciaire des révélations de Taliby Dabo. « C’est une information capitale qu’il donne à la justice pour investiguer et retrouver les personnes disparues. Parce qu’il donne même des détails. Il a la certitude que ceux qui ont été enlevés sont en bonne santé. Et cela signifie certainement soit qu’il les a rencontrés, soit qu’il détient des informations précises sur leurs conditions de détention. Donc, il faut absolument qu’il soit interpellé sur cette question afin qu’il indique la localisation du lieu de détention de ces camarades disparus depuis plus d’une année. Et en cas de refus, naturellement, il faut qu’il soit poursuivi pour être contraint de donner l’information. Parce qu’un homme de son rang ne peut en aucune manière diffuser une information erronée s’il n’a pas la vraie information. »

Pour rappel, à la suite de la disparition des deux activistes, le procureur général Fallou Doumbouya avait invité tout citoyen disposant d’éléments utiles à les transmettre à la justice. Plusieurs observateurs estiment donc que les récentes déclarations de l’ex-député s’inscrivent pleinement dans cet appel.

Le président de l’OGDH considère d’ailleurs que le parquet dispose désormais d’un levier pour faire avancer le dossier. « Puisque si un témoin — qui, je l’espère, est au clair — lui donne toutes ces informations, c’est à lui de prendre le relais et d’accomplir sa mission. Parce que la mission du parquet, c’est aussi de retrouver ces personnes. Donc Taliby Dabo doit nous dire où exactement se trouvent les Foniké Mengué, Billo Bah et autres. À défaut, il faut qu’il soit poursuivi comme complice de ces enlèvements. »