Dans le cadre de son engagement en faveur du développement durable, la Fondation UBA, à travers sa filiale guinéenne, a lancé ce samedi 23 août 2025 une vaste campagne de reboisement en partenariat avec le Rotary Club de Conakry. L’opération, organisée à Tondon dans la préfecture de Dubréka, sur les berges du fleuve Konkouré (zones de Kaléta et Souapiti), a permis de planter 10 000 arbres sur une superficie de 22 hectares.

La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités locales, de représentants du ministère de l’Environnement et du Développement durable ainsi que de plusieurs partenaires institutionnels et privés.

Trois variétés ont été mises en terre : le Mélina, le Néré et le Teck. Pour la Fondation UBA Guinée, cette action vise à renforcer la couverture végétale du pays et à sensibiliser les communautés sur les enjeux liés à la déforestation et au changement climatique.

« Planter un arbre, c’est semer l’espoir, offrir de l’oxygène et protéger notre planète », a déclaré Agnès Françoise Lamah, Directrice du Marketing et de la Communication Corporate. Son directeur général, Antoine Cherif, a pour sa part insisté sur la nécessité de montrer l’exemple aux jeunes générations : « Contribuer à la préservation de l’environnement n’est plus une option, c’est une nécessité. »

Orange Guinée, partenaire du projet, a également pris part à la cérémonie. « L’année dernière, nous avons planté 35 000 arbres autour des barrages de Donkea, Banea et Garafiri. Cette année, il était naturel pour nous de rejoindre le Rotary et UBA dans cette initiative », a rappelé Mohamed Lamine Keïta, directeur de la communication RSE de l’opérateur téléphonique.

Le Rotary Club de Conakry, maître d’œuvre du projet, entend aller plus loin. « Aujourd’hui, nous ne plantons pas seulement des arbres, mais nous semons l’espoir et la responsabilité citoyenne », a affirmé son représentant, Lamine Tidiane Diallo. L’organisation prévoit de reboiser 100 hectares, dont 22 hectares dès cette année.

Au nom du ministère de l’Environnement, Dr Diao Baldé a salué une initiative en parfaite cohérence avec la stratégie nationale de préservation des ressources naturelles : « La déforestation menace l’avenir énergétique et environnemental de toute la région. Cette action est un signal fort. »

Le sous-préfet de Tondon, le lieutenant Kabinet Sylla, a insisté sur le lien entre protection des forêts et production énergétique : « Si nous détruisons la végétation autour de nos fleuves, nous mettons en péril nos barrages hydroélectriques. »

Un symbole fort pour l’avenir

À travers cette opération de reboisement, les différents acteurs – institutions, entreprises et société civile – réaffirment que la lutte contre la déforestation est une responsabilité collective. Le message est clair : protéger aujourd’hui la nature, c’est garantir un avenir durable aux générations futures.