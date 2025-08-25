Après 24 heures passées en garde à vue à la Compagnie mobile numéro 23 de Coyah, à la suite de son interpellation dimanche soir sur le site du glissement de terrain à Manéah, le journaliste Mamoudou Boullèrè Diallo a été libéré ce lundi 25 août 2025. Cette décision intervient après l’implication du Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG).

Mamoudou Boullèrè Diallo, reporter au groupe Hadafo Médias et administrateur du site d’informations leguideinfo.net, avait été interpellé dans la soirée du dimanche 24 août 2025, alors qu’il couvrait les opérations de recherche des victimes du drame. Son arrestation avait été effectuée par une équipe mixte composée de militaires et de gendarmes.

Avant de le conduire à la Compagnie mobile numéro 23 de Coyah, où il a passé la nuit, les agents avaient dépouillé de ses équipements de travail, notamment sa caméra et ses téléphones.

Le SPPG avait aussitôt condamné cette arrestation, la qualifiant d’atteinte à la liberté de la presse, et exigé la libération immédiate du journaliste.