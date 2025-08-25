Lors d’une rencontre avec des jeunes de l’Axe Hamdallaye-Kagbelen, dimanche 24 août 2025, le Premier ministre Bah Oury a déclaré l’instrumentalisation dont ils ont été victimes ces dernières années. Il les a exhortés à s’éloigner de cette pratique et à ne plus se laisser manipuler.

Alors que les Forces vives de Guinée appellent à des manifestations de rue à partir du 5 septembre prochain, le chef du gouvernement a invité ces jeunes à ne pas céder aux appels à la violence.

« Que des gens viennent vous donner de l’argent pour vous dire de sortir dans la rue, brûler des pneus alors qu’eux restent tapis en sécurité. On a été pendant longtemps instrumentalisés. Qu’est-ce que ça a donné ? », s’est intérrogé Bah Oury.

Le Premier ministre a également fustigé ceux qui rejettent le projet de nouvelle Constitution, qu’il a qualifié de « mauvais Guinéens ». « Si aujourd’hui encore des gens vous disent que ce projet constitutionnel ne les intéresse pas, c’est qu’ils crachent sur la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour la démocratie. Vous savez tous qu’en ce moment, des petits frères, des grands frères, parfois des camarades, sont dans les cimetières. Pour honorer leur mémoire, prenez en charge ce projet constitutionnel », a-t-il lancé.

Bah Oury a rappelé que le gouvernement nourrit de grandes ambitions pour transformer la Guinée. Selon lui, cela passe nécessairement par la rupture avec les crises politiques qui ont marqué le pays.

« La volonté de notre pays, c’est de tourner définitivement cette page. En l’inscrivant dans les lois de la République, le projet constitutionnel consacre des droits à tous les citoyens de Guinée, y compris à ceux qui habitent l’Axe. Vous aurez désormais des lois qui obligeront chaque gouvernement à respecter vos droits », at-il expliqué.

Pour rappel, lorsqu’il vivait en exil et militait dans l’opposition, Bah Oury avait lui-même appelé à une insurrection contre le régime d’Alpha Condé, avant de rejoindre aujourd’hui les rangs du pouvoir.