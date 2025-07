L’artiste Saifoulaye Baldé, alias Saifond, ne mâche pas ses mots dans son nouveau clip dévoilé ce vendredi 25 juillet 2025. Dans ce morceau aux sonorités engagées, le chanteur s’attaque frontalement à l’hypocrisie et à la fausseté de certains proches qui, selon lui, nuisent plus qu’ils n’aident.

À travers des paroles tranchantes, Saifond exprime son ras-le-bol face à ceux qu’il qualifie de faux bienfaiteurs, dont les intentions cachées n’échappent plus à sa vigilance :

« Moi, je n’ai nul besoin de l’aide des hypocrites. Moi seul, je travaille et je fais des hits. Leurs cœurs ne sont pas purs, mais obscurs. C’est pourquoi je m’éloigne d’eux pour avoir la paix»,a-t-il lancé.

Dans ce clip qui a fait plus de 60 000 vues en moins de 24 heures sur Youtube, avec un style mêlant introspection spirituelle et dénonciation sociale, Saifond dénonce l’attitude de certaines personnes de son entourage.

« C’est souvent tes proches qui salissent ton nom. C’est souvent tes connaissances qui te salissent. »

Se plaçant sous la protection divine, il affirme puiser sa force dans la prière.

« Je prie et je demande à Dieu de me protéger en récitant les trois dernières sourates du Coran. Pour m’échapper d’eux, de l’intérieur comme de l’extérieur. »

Refusant toute forme d’hypocrisie, l’artiste martèle son indépendance et sa méfiance à l’égard des relations intéressées. « Ils veulent tous qu’on soit proches. Mais cette proximité ne me sert à rien. Qu’ils dégagent. Qu’Allah donne longue vie à mes ennemis. Pour qu’ils se mordent les doigts et comprennent que dans ce monde, chacun a son moment. »

Le refrain, répétitif et percutant, devient un véritable slogan : « Les hypocrites disent qu’ils vont m’aider. Je leur ai dit non. Je sais qu’ils me freineront. Je leur ai dit non.Non, non, non. »